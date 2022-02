Münchnerin genießt allein Saunalandschaft und erlebt Horror-Begegnung - Sie reagiert genau richtig

Von: Klaus-Maria Mehr

Eine Münchnerin erlebte eine ungute Begegnung in einer öffentlichen Saunalandschaft in Pasing (Symbolbild). © Imago

Es hätte ein erholsamer Saunaaufenthalt im Westbad sein können - doch dann erlebte eine Münchnerin am Sonntanachmittag eine Begegnung, auf die sie gerne verzichtet hätte. Sie reagierte genau richtig.

München - Eine 40-jährige Münchnerin genoss die Saunalandschaft des Westbads in Pasing. Und sie hatte ihre Ruhe dabei. Laut Polizei München hatte sie das ganze Areal für sich - bis sich ein ihr unbekannter Mann gegenüber von ihr setzte. Zunächst dachte sie sich nichts dabei, doch dann hörte sie ungewöhnliche Geräusche. Stöhnen.

Im Westbad in Pasing: Frau ist alleine in Sauna und hört Stöhnen

Als sie aufblickte, erwiderte der Mann ihren Blick und befriedigte sich dabei selbst. Die Frau machte das einzig Richtige: Sie sprang auf und rannte zum nächsten Bademeister, der sich glücklicherweise in nächster Nähe befand und tatkräftig einschritt.

Ekel-Begegnung in Saunalandschaft in München: Bademeister reagiert sofort

Der Bademeister informierte sofort die Polizei. Bis die Beamten eintrafen, hielt er den Mann fest. Laut Polizei handelte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 47-jährigen Münchner. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischen Handlungen. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme konnte der 47-Jährige entlassen werden. Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

