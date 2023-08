Baum-Demo von Klimaaktivisten geht beinahe dramatisch schief – „Froh, dass nichts passiert ist“

Von: Lucas Sauter Orengo

Nahe des Lenbachplatzes fand in München eine Demonstration des Vereins „Green City“ statt. © Screenshot Instagram „Münchner.Gesindel“

Bei einer Demo mitten durch die Münchner Innenstadt ist es beinahe zu einem schweren Unfall gekommen. Aktivisten trugen Bäume in den Armen – ebenjene ragten gefährlich nahe an die Oberleitung heran.

München - Dieser Protest hätte fatale Folgen haben können: In München hielt zuletzt eine Gruppe des Vereins „Green City“ eine Demo ab – Aktivisten liefen mit Bäumen in den Armen mitten durch die Innenstadt. Ein Video des Instagram-Accounts „Münchner.Gesindel“ zeigt, wie sich die Gruppe am alten „Mövenpick“ in Richtung Lenbachplatz und Alten Botanischen Garten bewegt. „Green City“ macht sich für lebenswertere Städte stark, hat sich besonders mit Begrünung von Flächen einen Namen gemacht. Diesmal wäre die Demonstration jedoch beinahe schief gelaufen.

Lebensgefahr bei Demo mitten in München? „Sind froh, dass nichts passiert ist“

Auf dem Video zu sehen sind die knapp dutzend Teilnehmer, von denen einige Bäume in großen Töpfen tragen. Vor und hinter dem Zug begleiten Streifen die Demonstranten, im Hintergrund ist lautes Hupen des restlichen Autoverkehrs zu entnehmen. Darunter auch eine alarmierte Stimme, die auf die Oberleitung aufmerksam macht.

Und tatsächlich: Einige der Bäume, die getragen werden, bewegen sich in unmittelbarer Nähe zu den Oberleitungen oberhalb der Elisenstraße. In den Kommentaren des Videos mischen sich viele, die von „verdammtem“ Glück sprechen, dass den Teilnehmern nichts passiert ist.

Auch Greencity selbst meldet sich in den Kommentaren des Videos, das von der Seite „Münchner Gesindel“ geteilt wurde, zu Wort: „Hinsichtlich der Oberleitungen hast du Recht, das war sehr knapp und gefährlich. Wir sind froh, dass nichts passiert ist und werden in Zukunft besser aufpassen, was Oberleitungen und andere Gefahrenquellen angeht“. Bleibt nur zu hoffen, dass der Verein in Zukunft tatsächlich besser aufpasst, wenn Demonstranten das nächste Mal Bäume durch die Stadt tragen.

