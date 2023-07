Wiesn-Wirt wütend: Mann heiratet in dessen Lokal, aber zahlte die Feier nicht – „In 40 Jahren nicht passiert“

Von: Andreas Thieme

Teilen

Was für eine Frechheit: Ein Mann feierte seine Hochzeit im Palmenhaus im Nymphenburger Schlosspark - doch seine Rechnung zahlte er nie. Deshalb musste Wirt Josef Schmidbauer vor Gericht ziehen. Selbst der Richter fand deutliche Worte für den Bräutigam.

München - 36 Erwachsene und zehn Kinder waren für die Feier eingeplant – es sollte der schönste Tag im Leben von Mostafa A. werden. Er heiratete am 4. September 2022 und hatte dafür exklusiv den Palmengarten im Nymphenburger Schlosspark in München gemietet. Doch die Rechnung dafür hat der Sozialpädagoge nie gezahlt, jetzt ging der Fall vor das Landgericht.

Wiesn-Wirt Josef Schmidbauer (li.) mit Anwalt Franz Erlmeier am Landgericht - sie verklagen den Bräutigam © SIGI JANTZ

Fast 7000 Euro Rechnung: Mann konnte sich Hochzeit nicht leisten

„So etwas ist mir in 40 Jahren nicht passiert“, sagt der Gastronom Joseh Schmidbauer (57), der natürlich stinksauer ist. Denn sein Gast behauptet seit der Feier, dass Vieles an dem Abend nicht gepasst hätte – Essen und Trinken hätte die Hochzeitsgesellschaft teilweise gar nicht erhalten, zudem sei auch die Rechnung über 6877,20 Euro so vorher angeblich gar nicht vereinbart gewesen.

Doch im Prozess zeigte sich gestern schnell: alles Quatsch. „Wir haben selbst die kleinsten Details für die Feier in insgesamt 30 Emails minutiös vorher abgestimmt“, konnte Schmidbauer belegen. 500 Euro hatte Mostafa A. zwar vorher angezahlt, danach aber keinen Cent mehr. Erst Wochen später, im November 2022 bat er den Wirt plötzlich um Ratenzahlung. Und nun wurde endgültig klar: Der Mann konnte sich seine eigene Hochzeit gar nicht leisten! Gefeiert hat er aber trotzdem, nur gezahlt eben nicht.

Fall landet vor dem Landesgericht: Einigung gefunden

„Dieses Verhalten ist kaum zu glauben“, kritisierte Schmidbauers Anwalt Franz Erlmeier. „Das ist ja wie, wenn ich im Wirtshaus einen Schweinsbraten bestelle und den Wirt danach bitte, ob ich die Rechnung bitte in ein paar Wochen in Raten zahlen könne. So geht das nicht.“ Erst die Leistung erhalten - und dann zahlen. „So regeln das Ehrenmänner und ordentliche Geschäftsleute“, sagte Schmidbauer. Doch die Frage blieb: „Wie wollten Sie die ursprüngliche Rechnung für die Hochzeitsfeier denn eigentlich zahlen“, rügte der Richter den Bräutigam. Denn der war damals schon gar nicht zahlungsfähig.

Nach minutenlangem Zoff fand sich dann doch eine Lösung: Beide Streithähne schlossen einen außergerichtlichen Vergleich. Schmidbauer verzichtet auf rund 1000 Euro, doch 5800 Euro muss Mostafa A. in jedem Fall noch abstottern: 700 Euro sind im September fällig, wenn er einen neuen Job antritt. Und danach noch 34 Raten à 150 Euro. Eine Privatinsolvenz konnte er damit abwenden - die wäre wohl im Falle eines Urteils eingetreten. Doch ärgerlich bleibt die Sache für Josef Schmidbauer trotzdem: Er organisiert rund 200 Veranstaltungen pro Jahr. Noch fast drei Jahre muss er im Falle der nicht bezahlten Hochzeit jetzt aber auf sein Geld warten.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!