Passt das zu München? Ausstellung zeigt umstrittene Hochhaus-Pläne - „gigantisches Betonmonster“

Von: Claudia Schuri

So hoch würden die Türme an der Paketposthalle (Mi.) in den Himmel ragen – und wären von Schloss Nymphenburg aus zu sehen. © SIMULATION: DORSCH

München verändert sein Gesicht – und das gefällt nicht jedem. Eine Ausstellung des Münchner Forums wirft einen kritischen Blick auf die Stadtplanung.

„Schöne Aussichten! Wollen wir das?“ Diese Frage stellt der Arbeitskreis „Stadt: Gestalt und Lebensraum“ des Münchner Forums in einer Ausstellung zur Hochhausplanung in der Stadt, die ab heute in Sendling zu sehen ist. Die Kuratoren Dieter Klein und Robert Hölzl zeigen auf über 20 Tafeln, wie sich das Stadtbild verändert hat und wie es sich durch künftige Projekte verändern könnte. Die Schau ist nicht neu, wurde aber erweitert.

Neu thematisiert werden unter anderem die Pläne für das Deckel-Gelände in Obersendling, für die Großmarkthalle und die Bebauung am Bauernbräuweg. „Durch Beton wird viel CO2 produziert und mit Glasfassaden staut sich die Hitze“, beklagt Hölzl. Außerdem hätten durch hohe Neubauten viele Anwohner mit dem enormen Schattenwurf dieser Giganten zu kämpfen.

München: Geplante Hochhäuser auf dem Paketposthallen-Gelände im Fokus

Ein Projekt, um das stellvertretend gestritten wird, sind die geplanten Hochhäuser auf dem Paketposthallen-Gelände – sie sollen je 155 Meter hoch in den Münchner Himmel ragen. Sorgen bereiten Hölzl dabei nicht nur die Veränderungen im Stadtbild, sondern auch die Versiegelung, die Verdrängung des Grundwassers und der Ressourcenverbrauch. „Über die Paketposthalle muss definitiv abgestimmt werden“, fordert Hölzl deshalb.

Umstritten: Die neue Großmarkthalle in Sendling kritisieren die Ausstellungsmacher als „Betonmonster“. Die Pläne werden derzeit überarbeitet. © GRAFIK: HENN

Andreas Dorsch, der den Arbeitskreis leitet, hat die Befürchtung: „Das Projekt kann ein Türöffner sein und von anderen Investoren als Argumentationsgrundlage verwendet werden.“ Er rechnet damit, dass diese sich für Vorhaben an anderen Orten darauf beziehen. „Die Stadt wird sich so stark verändern wie seit 50 Jahren nicht. Das Wohnen in Hochhäusern ist nicht günstig und die Bodenpreise in der Umgebung steigen extrem an.“

Auch die Pläne an der Großmarkthalle sieht Dorsch skeptisch. „Es entsteht ein gigantisches Betonmonster mit einer irrsinnigen Masse“, kritisiert er. Und noch etwas wünscht er sich: „München ist zwar eine Großstadt, aber der dörfliche Charakter soll erhalten bleiben.“ Wobei der Großmarkt, der mitten in der Stadt täglich und rund um die Uhr von Lkw aus ganz Europa angefahren wird, schon heute eher für Lärm als für dörfliche Idylle sorgt. CLAUDIA SCHURI

Infos zur Ausstellung

bis Donnerstag, 21. April, von 16 bis 20 Uhr in der Sendlinger Kulturschmiede (Daiserstraße 22). Infos: https://t1p.de/risinghigh