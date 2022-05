Am Wochenende autofreie Zone mitten in München: Corso Leopold nach Corona-Pause zurück

Von: Julian Limmer

Gut gefüllt war die Leopoldstraße bei den vergangenen Ausgaben des Corso Leopold. Das dürfte auch am letzten Mai-Wochenende 2022 so sein. © fkn

Zurück aus der Corona-Zwangspause: Beim Corso Leopold wird die Straße für ein Wochenende für den motorisierten Verkehr gesperrt – dann haben hier die Fußgänger das Sagen.

München - Keine brummenden Motoren auf der Leopoldstraße – dafür viel Platz zum Flanieren und Feiern: Das gibt’s an diesem Wochenende. Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Straßenfestival Corso Leopold zurück. Das heißt: Die Leopoldstraße wird zwischen Münchner Freiheit und Franz-Joseph-Straße für zwei Tage zur autofreien Zone. Fünf Bühnen, rund 180 Musiker, Lesungen, Kleinkunst, Essens-Stände und ein Fußballturnier: Da ist viel geboten. Am Samstag (28. Mai 2022) um 16 Uhr beginnt die Gaudi im Zentrum von München – am Sonntag geht es dann von 11 bis 21 Uhr weiter.

München: Corso Leopold statt Streetlife-Festival - Areal deutlich kleiner

Rund 520 Meter ist die Kultur- und Feiermeile heuer lang. Damit ist das Festival deutlich kleiner als in den Jahren vor der Pandemie. Das liegt vor allem daran, dass die Veranstalter des ursprünglichen Partnerfests, des Streetlife, vorerst nicht weitermachen wollten. Normalerweise fanden die beiden „Zwillings-Straßenfeste“ zeitgleich auf Leopold- und Ludwigstraße statt.



Jetzt machen die Veranstalter von Corso Leopold alleine nur auf der Leopoldstraße weiter: „Trotz eines Risikos wollen wir es wagen“, sagt Mitorganisator Ekkehard Pascoe. Es sei auch wichtig für all die Künstler, nach der Zeit der Lockdowns endlich wieder vor Publikum spielen zu können. Besonders stolz ist Pascoe auf die Lederhosen-Bühne: „Dort gibt’s Rock ’n’ Roll mit bayerischem Gesang.“ Dafür sorgen insgesamt neun Künstler und Bands – kuratiert hat die Bühne unter anderem Musiker und Stadtrat Roland Hefter (SPD).

Corso Leopold 2022 in München: Kultur und politischer Austausch geplant

Neben dem vielfältigen Kulturprogramm ist das Festival auch als „Ort für politischen Austausch gedacht, sagt Pascoe. Viele Münchner Parteien werden mit Ständen vor Ort sein und sich den Diskussionen stellen. Das Festival sehe sich auch als eine Zukunftsvision, so Pascoe, „wie Räume in der Stadt ohne Autos besser genutzt werden können“.

Auch davon abgesehen ist viel los in der Stadt. In Solln und Obersendling gibt es am Samstag (28. Mai) viele Schätze zu entdecken – von 10 bis 16 Uhr finden hier Hofflohmärkte statt. Bis zu 250 Hausgemeinschaften verkaufen im eigenen Hinterhof oder Garten ihre Schmuckstücke.