Großeinsatz im Vermisstenfall Huber: Polizei überprüft 114 Stellen im Perlacher Forst

Von: Nadja Hoffmann

Die Suchaktion begann um 9 Uhr an der Schießanlage. © Nadja Hoffmann

Die Polizei hat 44.668 Drohnenfotos vom Perlacher Forst ausgewertet und erneut eine Suchaktion samt Leichenspürhund gestartet. Von der 39-Jährigen fehlt weiter jede Spur.

Unterhaching – Wo ist Vanessa Huber? Seit 312 Tagen gibt es keine Antwort auf diese Frage. Am 5. November 2022 verschwand die damals 39-Jährige aus Unterhaching. Einfach so an einem Samstagnachmittag. Seitdem läuft die Suche der Polizei, die sich immer mehr auf den Perlacher Forst konzentriert. Nachdem monatelang Drohnenfotos zunächst gemacht und dann ausgewertet wurden, gab es am Dienstagvormittag, dem 12. September, erneut eine große Suchaktion im Wald. 120 Polizisten gingen an 114 Stellen, an denen anhand der Bilder Auffälligkeiten festgestellt wurden.

Einen Fund gab es aber nicht. „Wir suchen konkret nach einem Leichnam, das bitte im Hinterkopf behalten“, lautete die Order der Mordkommission um 9 Uhr. Treffpunkt war für 120 Beamte der Bereitschaftspolizei der Parkplatz der Schießanlage im Perlacher Forst. Von dort aus verteilte sich die Einsatzhundertschaft in kleinen Gruppen ins Grün. Im Gepäck: Ordner voll mit ausgedruckten Drohnenbildern.

Die Beamten gehen in kleinen Gruppen durch den Perlacher Forst. © Nadja Hoffmann

In den Monaten Mai bis Juli flogen Kameras des Präsidiums erneut über den Forst: Wie es von der Mordkommission hieß, haben sie eine rund 12,5 Quadratkilometer große Fläche abgelichtet. Das Ergebnis: 44 668 Bilder, die es auszuwerten galt. Eine Aufgabe, bei der im Präsidium kommissariatsübergreifend viele Kollegen geholfen haben. Bei 400 Fotos gab es Auffälligkeiten, die ins Auge gefallen sind. Zum Beispiel seltsame Erdhügel, Folien, zurückgelassene Kleidungsstücke und Ähnliches. Für 114 Stellen galt letztlich, dass man sie sich vor Ort ansehen will.

120 Polizisten durchkämmen das Waldstück

Wer dabei an Menschenketten denkt und Polizisten, die gleichmäßig Stöcke in den Boden fahren lassen, liegt falsch. So wird gesucht, wenn es keine Anhaltspunkte für einen konkreten Ort gibt. In diesem Fall haben die Polizisten anhand der Bilder und GPS-Daten gewusst, wo sie suchen sollen. Großer Aufwand, der am Ende zwar neue Erkenntnisse, aber keine heiße Spur oder etwa einen Fund gebracht hat. Somit ist weiter völlig unklar, wo Vanessa Huber geblieben ist.

Zuletzt gesehen wurde die 39-Jährige mit ihrem Ehemann am 5. November um 16.40 Uhr im Norma-Supermarkt an der Münchner Straße in Unterhaching. Nach einem Streit soll sie die Wohnung verlassen haben. EC-Karte und Handy ließ sie dabei zurück. Laut der Polizei gibt es einen Tatverdächtigen im familiären Umfeld. „Allerdings hat sich der Tatverdacht noch nicht erhärtet.“

Polizei nimmt weiter Zeugenhinweise entgegen

Spurlos verschwunden: Seit November 2022 sucht die Polizei nach Vanessa Huber aus Unterhaching. © privat

Die Vermisste ist nicht die einzige, von der jede Spur fehlt. So ist es auch bei Maria Gertsuski und ihrer Tochter Tatiana seit Juli 2019. Marias Mann wurde inzwischen wegen Totschlags verurteilt, auch wenn die Frauen nie gefunden werden konnten. Auch Sonja Engelbrecht war 27 Jahre verschwunden, bis die Polizei 2022 ihre Leiche im Wald bei Ingolstadt fand.

Hinweise nimmt das Polizeipräsidium unter Telefonnummer 089/29100 entgegen.

