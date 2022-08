Perseiden über München: Wann und wo man die Sternschnuppen am besten sieht

Geheimnisse der Sternenbilder

+ © IMAGO/Symbolbild Die Perseiden kommen im August: Experte erklärt, wo man die Sternschnuppen am besten sehen kann. © IMAGO/Symbolbild

Am Münchner Nachthimmel: Hobby-Astronom erklärt die Geheimnisse der Sterne über der Landeshauptstadt und verrät, wo man die Perseiden am besten sieht.

München – Den Stern des Südens kennen wir in München. Restaurants und Hotels mit Sternen haben wir auch an der Isar. Aber schon mal von Vega, Deneb und Atair gehört? Absolute Stars, die jetzt im Sommer zu bewundern sind – sind es doch die drei hellsten Sterne über unserer Stadt, das leuchtende Sommerdreieck. „Dazu haben jetzt auch die Perseiden, die Sternschnuppen im Sommer, Hochsaison“, sagt Marco Sproviero (49).

Sterne am Münchner Nachthimmel: Sommerdreieck Deneb, Vega und Atair

In unserer Zeitung erklärt der Vorsitzende der Beobachtergruppe Sternwarte Deutsches Museum die Geheimnisse des Münchner Nachthimmels. Marco Sproviero ist hauptberuflich Software-Techniker bei BMW. Sterngucker war er schon als Kind, die Faszination wurde zum Hobby. Mittlerweile hat er eine eigene Internetseite über unser Sonnensystem (www.munichspace.de), hält astronomische Vorträge und leitet Exkursionen an der Münchner Volkshochschule.

+ Das Sommerdreieck über München: Deneb, Vega und Atair. © Marco Sproviero

Gegen 22 Uhr kann man das Sommerdreieck besonders gut in der Himmelsmitte sehen. „Es besteht aus den drei Fixsternen Deneb, Vega und Atair, die zu drei verschiedenen Sternbildern gehören“, sagt Marco Sproviero. Deneb liegt im Sternbild Schwan, Vega leuchtet im Sternbild Leier und Atair gehört zum Sternbild Adler.“ Und woher kommt ihre Super-Leuchtkraft? „Vega und Atair sind ungefähr doppelt so groß wie die Sonne und strahlen ein Vielfaches mehr an Licht ab“, erklärt der Münchner. „Denebs Leuchtkraft ist mindestens 300 000-mal stärker als die der Sonne.“ Deshalb könnte man den am weitesten entfernten Stern auch mit bloßem Auge gut sehen.

Schwan, Leier und Adler: Sternenbilder über München

Es gibt 88 Sternbilder, im Sommer dominieren unter anderem Schwan, Leier und Adler: Der Schwan liegt mit Deneb mitten in der Milchstraße. Im antiken Griechenland nannte man das Sternbild „Ornis“, zu Deutsch Vogel. Die Römer sprachen von „Cygnus“, dem Schwan. Die nach dem Musikinstrument benannte Leier ist eher klein und liegt mit dem Hauptstern Vega südlich der Milchstraße. Auf lateinisch Lyra genannt, sind die Sterne wie ein Parallelogramm angeordnet. Beim Sternbild Adler (lateinisch Aquila) bilden Atair und zwei weitere Sterne den Kopf des Vogels. Der Adler fliegt nach Nordosten, dem Schwan entgegen.

+ Marco Sproviero ist hauptberuflich Software-Techniker bei BMW, die Sterne sind sein Hobby. © Privat

Entstehung der Perseiden: Wo man sie in München am besten sieht

Die Perseiden stammen vom Kometen 109P Swift Tuttle ab. Sie entstehen, wenn sie als Teilchen in die Erdatmosphäre eindringen. Marco Sproviero: „Die Luft wird von den Teilchen zum Leuchten gebracht.“ Das Maximum erreichen wir in der Nacht vom 12. auf den 13. August, hier kann man über 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen.

Sproviero sagt: „Gute Plätze in der Stadt sind der nördliche Teil des Englischen Gartens und die Panzerwiese. Weiter südlich der Perlacher Forst mit den 16er- und 17er Wiesen nahe des Klinikums Harlaching. Auch am Hinterbrühler See an der Isar kann man für Stadtverhältnisse einen guten Nachthimmel erleben. Also eher weg von der Großstadtbeleuchtung.“

