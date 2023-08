Schuhbeck muss ins Gefängnis: So wird sein Alltag hinter Gittern – letzte Modalitäten offen

Von: Andreas Thieme

Teilen

Alfons Schuhbeck (74) wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt © People Picture /Jens Hartmann

In den kommenden Tagen muss Alfons Schuhbeck (74) seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antreten, das hat die Staatsanwaltschaft München I bestätigt - und die Ladung am Freitag verschickt. Den Star-Koch erwarten jetzt stressige Tage.

München - Sein Schicksal ist besiegelt: Alfons Schuhbeck (74) muss endgültig ins Gefängnis - von der Staatsanwaltschaft München I gab es ein entsprechendes Schreiben. Oberstaatsanwältin Anne Leiding teilte am Freitag mit, „dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat“.

Wann genau Schuhbeck die Haft antreten muss, teilen die Behörden aus Sicherheitsgründen nicht mit. Der Termin sei aber „in den nächsten Tagen“, bestätigt die Staatsanwaltschaft, die Schuhbecks Strafvollstreckung regelt.

Dass Schuhbeck seine Haft in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech antreten muss, gilt als sehr wahrscheinlich. Die dortige Anstaltsleiterin Monika Groß hatte bereits im Juni auf den Vollstreckungsplan der bayerischen Justiz verwiesen: Demnach müssen Ersttäter aus dem Raum München ihre Knast-Strafe in Landsberg antreten. Auch Oberstaatsanwältin Anne Leiding sagte, sie habe „keine Kenntnis von irgendwelchen Ausnahmen in diesem Fall.“ Schuhbecks Berliner Anwalt Prof. Ali Norouzi wollte sich auf tz-Anfrage nicht äußern.

Staatsanwaltschaft hat Schuhbeck über Haftantritt informiert: „In den nächsten Tagen“ ist es soweit

In Landsberg hatte auch schon Bayern-Boss Uli Hoeneß (71) seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung abgesessen. Auch sein Spezl Alfons Schuhbeck muss wegen einer solchen Tat in den Knast: Er hatte mehr als 1000 Mal in die Kasse von zwei seiner Restaurants gegriffen und Geld verschwinden lassen. Das Landgericht München I verurteilte den Star-Koch bereits im Oktober 2022 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft. Das Urteil bestätigte der Bundesgerichtshof im Juni und verwarf die Revision des Star-Kochs überwiegend. Fast zehn Monate nach seiner Verurteilung muss Schuhbeck nun hinter Gitter.

Wie geht es jetzt weiter? Oberstaatsanwältin Anne Leiding zufolge muss sich Schuhbeck jetzt mit dem Gefängnis in Verbindung setzen. Dann werden letzte Modalitäten geklärt - etwa an welchem Tag Schuhbeck konkret einrückt, wie er anreist und zu welcher Uhrzeit er sich an der Gefängnispforte melden muss. Zweimal pro Woche nimmt die JVA neue Insassen auf. Eine Rolle spielt dann auch, welche medizinische Betreuung ein Häftling benötigen wird.

Der Haupteingang der JVA Landsberg, einem alten Gefängnis mit viel Geschichte. © Nicolas Armer/dpa

Noch während er in Haft sein wird, läuft gegen Schuhbeck persönlich auch noch ein Insolvenzverfahren sowie eine Räumungsklage. Letztere verhandelt das Münchner Amtsgericht am 24. Oktober, dann könnte der Star-Koch als Häftling vorgeführt werden. Ob er persönlich zu seinen ausgeblieben Mietzahlungen aussagen muss, ist aber noch nicht abschließend geklärt.

„Ich danke allen, die mir treu geblieben sind“, hatte Schuhbeck bereits am Montag in der tz verkündet - am Freitag wollte er sich nicht mehr äußern.

Schuhbeck muss ins Gefängnis: So läuft der Alltag hinter Gittern

Der Tag im Knast beginnt früh: Um 5.50 Uhr werden die Häftlinge geweckt und arbeiten am Vormittag in den JVA-Betrieben als Schlosser, Schreiner oder in der Kleiderkammer (wie einst Uli Hoeneß). 11.30 Uhr gibts Mittagessen, dann wird wieder bis 15.30 Uhr gearbeitet. Es folgen Hofgang und Sport, um 19 Uhr werden die Häftlinge eingeschlossen. In der Zelle sind Handys verboten, Fernsehen gibt es gegen Gebühr - jedoch kein PayTV. Seinen geliebten FC Bayern kann Alfons Schuhbeck also nur in der Sportschau verfolgen. Zur Arbeit verpflichtet ist er mit 74 Jahren nicht mehr - vorstellbar ist aber eine freiwillige Tätigkeit in der Knast-Küche. Die Häftlinge würden es dem Star-Koch wohl danken…