Bei lebendigem Leib: Unbekannter mariniert Hähne mit Curry-Mischung – Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Von: Elisa Buhrke

Peta schreibt 1.000 Euro für Hinweise gegen Tierquäler aus: Hahn „Curry“ hat zum Glück überlebt. © Tierrettung München

In München haben Unbekannte zwei Hähne lebendig mariniert und in einen Müllsack gesteckt. Peta schreibt deshalb eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise gegen Tierquäler aus.

München - Die Curry-Mischung steckte nicht nur im Gefieder, sondern auch in allen Körperöffnungen: Im Stadtbezirk Freiham in München hat ein Tierquäler am Montag, 6. Februar, zwei junge Hähne bei lebendigem Leib mariniert, in einen Müllsack gesteckt und entsorgt. Nur eins der beiden Tiere überlebte. Die Tierrechtsorganisation Peta schreibt deshalb eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur Verurteilung des Täters oder der Täter führen.

„Wer auch immer die Hähne derart misshandelt und einem extrem qualvollen Tod überlassen hat, muss gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden“, sagt Lisa Kainz, Fachreferentin bei Peta. Der Tierschutzverein München hat Anzeige erstattet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 089-92100014, beim Tierschutzverein unter 0711-8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de zu melden.

Peta schreibt Belohnung aus: Hinweise gegen Tierquäler in München

Als die beiden Hähne in der Ria-Burkei-Straße gefunden wurden, war einer bereits tot. Der zweite Hahn ist gerade einmal ein paar Monate alt und wurde in der Vogelklinik Oberschleißheim notversorgt und von Öl und Gewürzen befreit, die ihm in den Federn, seinen Augen und Schleimhäuten klebten. Er lebt übergangsweise im Tierheim und trägt jetzt den Namen „Curry“ – unter anderem, weil ihm die gelbe Farbe noch immer im Gefieder steckt.

„Tiere müssen vor derartigen Übergriffen geschützt werden. Es kann nicht sein, dass jemand wehrlose Tiere quält“, erklärt Kainz. Peta schreibe die Belohnung aus, um die Suche nach dem Täter voranzutreiben und Menschen auf das Thema Tierquälerei aufmerksam zu machen. „Wer Tiere zum Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück.“

Tierquäler üben häufig auch Gewalt an Menschen aus

Tierquälerei kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden – sie ist eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes. Noch dazu lässt sich ein Zusammenhang zwischen Gewalttaten an Menschen und Tieren feststellen: „Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält“, erklärt Aggressionsforscher Christoph Paulus von der Universität des Saarlandes.

Experten aus Psychologie und Justiz sind sich laut Peta deshalb einig, dass Vergehen an Tieren strenger überprüft werden sollten. Die Tierrechtsorganisation klärt in ihrer Broschüre „Menschen, die Tiere quälen, belassen es selten dabei“, über das Thema auf. Peta hat sich dem Ziel verschrieben, jede Form von Tierleid zu verhindern.