„Abends erschrecke ich jedes Mal“: Pferd auf Balkon irritiert Münchner

Von: Tanja Kipke

In der Marlene-Dietrich-Straße in München steht offenbar eine Pferdefigur auf einem Balkon. © Jodel

Ein Pferd auf einem Balkon im obersten Stockwerk: Ein Jodel-Nutzer postet ein Foto seiner Entdeckung in der App. Er scheint irritiert.

München – Es ein Anblick, den man wohl nicht alle Tage zu sehen bekomm. Ein Pferd - oder vielmehr eine Pferdefigur - auf einem Balkon im obersten Stockwerk eines Hochhauses. Ein Foto genau dieser Entdeckung aus München teilte jüngst ein Nutzer bei Jodel. In der App posten Nutzer zum Beispiel Fotos von ihrem Essen, skurrilen Entdeckungen oder Situationen aus dem Alltag. Das Pferde-Bild sorgt bei der Community für reichlich Irritation.

Pferd auf Balkon: Jodel-Nutzer kommentiert „Warst wohl noch nie in München“

Das Plastik-, Kunststoff- oder Holzpferd nimmt fast die komplette Fläche des Balkons ein. Dass es sich nicht um ein echtes Pferd handelt, lässt sich durchaus auf dem Foto erkennen. Ein Jodel-Nutzer ist sich da nicht ganz so sicher: „Ist das echt?“, fragt er unter dem Beitrag. Ein anderer Nutzer findet die Entdeckung offenbar nicht so skurril, er kommentiert: „Warst wohl noch nie in München“, dazu ein Lachsmiley.

Andere finden das Foto ebenfalls einfach nur lustig, „mein Humor“ und Lachsmileys sind unter dem Foto zu lesen. Ein anderer schreibt: „Die einen haben einen Whirlpool auf dem Balkon, die anderen ein Pferd.“ Eine weitere Person kann sich einen Scherz nicht verkneifen. „Dein Balkon hat Schimmel angesetzt“, schreibt er. Damit spielt er auf die weiße Farbe des Pferdes an und dass es sich bei der Rasse offenbar um einen Schimmel handelt.

München Donnersbergerbrücke: „Gerade abends erschrecke ich jedes Mal“

Es scheint auch klar zu sein, wo das weiße Pferd in München zu finden ist. Einige Nutzer haben das Plastiktier nämlich auch schon entdeckt. „Das ist, wenn man zur Donnersbergerbrücke läuft, bei dem Kindergarten“, ist sich einer sicher. „Marlena-Dietrich-Straße“, kommentiert ein weiterer. Und auch ein dritter Nutzer läuft offenbar öfters an dem Vierbeiner vorbei. „Gerade abends erschrecke ich jedes Mal.“

Das kann man ihm nicht verübeln, eine große, vierbeinige Gestalt im Dunkeln zu entdecken, kann beim ein oder anderen durchaus Angst auslösen. Warum der Bewohner der Wohnung ein unechtes Pferd auf seinem Balkon hält, bleibt ungeklärt. Vielleicht ein Gag-Geschenk?

