Über Wohnungsanzeige nahe München: Frau erfährt zufällig Geheimnis aus alter Beziehung

Eine Unbekannte hat einer Frau aus Oberbayern wohl die Augen geöffnet. Ihr Ex-Freund scheint sie in der ehemals gemeinsamen Wohnung betrogen zu haben.

München – Ein Jahr nach Beziehungsende folgte für eine Frau aus Oberbayern offenbar das böse Erwachen. Wäre die Trennung von ihrem Ex-Freund schon deutlich früher angebracht gewesen? Über das Portal eBay-Kleinanzeigen hat sie die ehemals gemeinsame Wohnung angeboten. Und von einer Frau Mitteilungen erhalten, die eigentlich nur eine einzige Deutung zulassen.

Auf dem Social-Media-Netzwerk Jodel hat sie den entsprechenden Nachrichtenverlauf gepostet, dessen Echtheit sich nicht unabhängig bestätigen lässt. Der Titel des Beitrags: „Wenn du ein Jahr, nachdem Schluss ist, über Kleinanzeigen erfährst, dass du scheinbar betrogen wurdest.“ Was Nutzer dort lesen, klingt reichlich bizarr, aber auch irgendwie schlüssig.

Reaktion auf Wohnungsanzeige: Frau erfährt Überraschendes über ihren Ex-Freund

„Die Wohnung kommt mir bekannt vor. Sag xy (Name des Ex-Freundes unkenntlich gemacht, Anm. d. Red.) schöne Grüße“, heißt es in der ersten Reaktion der Unbekannten auf das Inserat. Worauf die Frau mit Unverständnis, aber auch mit einer gehörigen Prise Humor reagiert: „Spannend, dass es wohl noch mehr Frauen gibt, die die Wohnung von innen gesehen haben, von denen ich nichts wusste.“ Laut Jodel-Post befindet sich die fragliche Wohnung etwa 30 Minuten von München entfernt. Wo genau, erfährt man nicht. Laut eigener Auskunft ist die Beitragserstellerin nicht die Vermieterin.

Sie sei davon ausgegangen, dass sich das Paar damals in einer offenen Beziehung befunden habe, schreibt die Unbekannte. Dem sei zeitweise auch so gewesen, bestätigt die Frau. Doch habe sie sich mit ihrem Ex-Freund auf eine goldene Regel für die offene Beziehung geeinigt: „Die Abmachung war, niemanden in unsere Wohnung zu bringen.“ Daran hat sich der Ex-Freund offenkundig nicht gehalten.

Wohnung nahe München im Angebot – samt „mehrfach“ genutztem Bett

Über Details der zurückliegenden Zusammenkünfte schwieg sich die Unbekannte zunächst aus. Aber die vermutlich betrogene Jodel-Nutzerin ließ nicht locker. „Ich habe sie gefragt, ob irgendwas in unserem Bett lief, weil ich das noch immer habe“, informierte die Münchnerin die Community und wartete einige Tage auf eine Antwort – die dann doch noch kam und drastisch ausfiel. Ja, selbst im Bett des Paares sei es damals zum Austausch von Zärtlichkeiten gekommen.

Für die ungeschönten Jodel-Einblicke zollen der Frau aus Oberbayern viele Nutzer Respekt. Trotz der turbulenten Aufarbeitung scheint sie keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. „Im Grunde alles okay bei mir, danke. Bin nur ein bisschen genervt, dass ich nicht Jahre früher gesehen habe, was für ein Mensch er (der Ex-Freund, Anm. d. Red.) eigentlich ist.“ Von offenen Beziehungen hat sie jedenfalls erst einmal genug. „Gegebenenfalls wird's auch ein zweiter Hund statt einem Mann“, wagt sie via Jodel einen scherzhaften Ausblick. (lks)

