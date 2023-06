„Pink-Washing“-Dabatte: CSU-Fraktion macht sich für Queeren Aktionsplan der LGBTQ-Gemeinde stark

Von: Isabel Winklbauer

Frühstück unterm Regenbogen (v.l.): Hans Theiss, Barbara Schaumberger, Manuel Pretzl, Dietmar Holzapfel, Susanne Hornberger. © Isabel Winklbauer

Gleiches Recht für alle! Das fordert die CSU-Stadtratsfraktion im Namen der LGBTQ-Szene. Genauer gesagt stellten die Christsozialen im Rahmen der Pride Weeks ihr Positionspapier zum geplanten „Queeren Aktionsplan Bayern“ bei einem Weißwurstfrühstück in der Deutschen Eiche vor. Dabei mussten die Politiker ihr Engagement für die Regenbogen-Gemeinde erst mal glaubhaft machen – schließlich ist Wahlkampf.

Die Fraktionschefs Manuel Pretzl und Hans Theiss, verstärkt von Landtagskandidatin Susanne Hornberger und Bezirkstagskandidatin Barbara Schaumberger, verteilten ihre Liste mit Forderungen an das Sozialministerium, welches für den queeren Aktionsplan zuständig ist: Hassverbrechen gegen Schwule und Queere sollen strenger verfolgt und registriert werden, die Diskriminierung bei der Blutspende soll enden, Regenbogenfamilien gestärkt und Kinder in der Schule besser über LGBTQ unterrichtet werden, ist dort etwa zu lesen. Die Gäste, teils aus der Community, teils aus der CSU, waren überrascht. „So kenne ich die CSU gar nicht“, wunderte sich einer, und ein anderer fragte geradeheraus: „Wie beweisen sie mir, dass das kein Pink-Washing ist?“– also kein Anbiedern an die Rosanen im Wahlkampf.

„Eine politische Motivation muss man doch auch der Gegenseite unterstellen“, meinte dazu Hans Theiss, „warum sonst ist die Polit-Parade am nächsten Samstag nicht überparteilich?“ Die CSU darf bei dem großen Umzug der LGBTQ-Gemeinde nicht mit einem Wagen mitfahren, sondern nur einen Info-Stand aufstellen. Fraktionschef Manuel Pretzl führte andererseits an: „Unsere Fraktion hat in den letzten zehn Jahren alles unterstützt, was für die Community wichtig war.“ Das sei richtig, bestätigt Conrad Breyer, Pressesprecher des Christopher-Street Days. „Wir begrüßen das Engagement der CSU-Stadtratsfraktion. Leider kommen wir derzeit aber wegen des Grundsatzprogramms der CSU nicht auf einen Nenner.“ Insbesondere die Kritik an der Woke-Ideologie und das Leitbild der Vater-Mutter-Familie stört die CSD-Veranstalter.

Kritik der anderen Art äußerte ein Vertreter der Lesbisch-schwulen Union LSU: Das Positionspapier sei mit dem LSU-Landesverband nicht abgesprochen gewesen, wunderte er sich.



Dietmar Holzapfel, Gastwirt in der Deutschen Eiche, mahnte seinerseits, mit einem Queeren Aktionsplan solle nicht nur Geld für neue Beraterposten fließen. „Toll, dass die CSU sich öffnet. Aber sie muss auch ihre Vergangenheit aufarbeiten, zum Beispiel das, was Peter Gauweiler in den 80ern so alles gegen Schwule geäußert hat.“ Holzapfel bleibt dabei: Er boykottiert die Polit-Parade in diesem Jahr, weil die CSU nicht mitfahren darf. Er sagt: „Die Dinge ändern sich nur, wenn man einen Schritt aufeinander zu macht.“

Hier steigt die CSD-Party Die Polit-Parade, also der große Umzug der Lesben, Schwulen, Trans- und Queer-Leute, findet am Samstag, 24. Juni, von 12 bis 15 Uhr statt. Neu: Wegen der Baustelle am Sendlinger Tor führt der Weg heuer vom Mariahilfplatz über die Fraunhoferstraße, den Viktualienmarkt und das Isartor zum Max-Joseph-Platz. Am ganzen Wochenende steigt in der City ein Straßenfest mit Musikbühnen. Eine neue Party-Zone wartet am Odeonsplatz, und am 24.6. abends gibt es auf sechs Tanzflächen ein Rathaus-Clubbing (22-5 Uhr). Das Programm unter: www.csdmuenchen.de