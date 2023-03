Nach Ärger um 18-Euro-Currywurst: Gastro-Tipps für Münchner – „Mir lieber, Kunden können sich etwas leisten“

Christina Schirmer am Viktualienmarkt mit Brezn und Kaffee. © Marcus Schlaf

Es gibt auch noch günstige Alternativen in München: Ein Überblick über preiswerte Gastro-Angebote in der Landeshauptstadt.

München - Wer einen Blick auf so manche Münchner Speisekarte wirft, hat schwer zu schlucken: Erst jüngst berichtete unsere Zeitung über Preise von 18,20 Euro für zwei Cappuccini und einen Kuchen im „Café Glockenspiel“. Ähnlich teuer die Messe „Free“: 18,50 Euro für eine Currywurst mit Pommes. Aber es muss doch auch günstige Angebote geben. Ja, tut es: Denn zur Ehrenrettung unserer Gastronomie haben wir uns in der Stadt umgesehen – und nach preiswerten Brotzeit-Alternativen gesucht. Wir sind fündig geworden: Hier stellen wir Ihnen fünf Betriebe vor, wo auch die Preise jedem schmecken dürften.

Gastro-Überblick für München: Günstige Angebote im Stadtzentrum

„Karnoll’s Backstandl“: Lust auf knusprig-bayrische Tradition? Auf dem Viktualienmarkt verkauft Tamara Karnoll in ihrem kleinen Backstandl ofenfrische Brezn für 70 Cent. „Mir ist es lieber, dass sich meine Kunden noch etwas leisten können“, sagt die 45-Jährige. Sie wolle sich keine goldene Nase mit ihren Angeboten verdienen. Und so gibt’s den Kaffee für günstige 95 Cent. Wer beim Bummeln also Lust auf ein dampfendes Haferl mit einer Brezn hat, der ist hier genau richtig.

Adresse: Viktualienmarkt 6. Aktuelle Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 5.30 Uhr bis 16 Uhr, Sa. bis 14 Uhr.

„Pausenhof am Dom“: Versteckt zwischen Marienplatz und Frauenkirche liegt das kleine Restaurant, gleich beim Stehausschank vom „Bratwurst-Glöckl“. Das gemütliche Ambiente lädt zum Mittagessen ein. Von Pasta über Currywurst bis hin zu traditioneller deutscher Küche – hier ist für jeden was dabei. „Seit sechs Jahren haben wir treue Gäste, weshalb wir unsere Preise auch nicht erhöhen wollen“, sagt Juniorchefin Selin Sevengül (33). Die Preise fürs Mittagessen liegen unter zehn Euro (außer Burger).

Adresse: Thiereckstraße 2. Aktuelle Öffnungszeiten: Mo. bis Sa., 10 bis 18 Uhr.

„Vinzenzmurr“: Günstig essen mitten in der Innenstadt: Auch im „Vinzenzmurr“ gibt’s Mittagessen unter zehn Euro. Wer möchte, bekommt die halbe Portion zum halben Preis. „Das ist super für Kinder oder Senioren“, sagt die stellvertretende Filialleiterin Ingrid Zellner (61). Hier bedient sich jeder selbst: Am Buffet und an der Salatbar bestimmt der Kunde, wie viel auf den Teller kommt. Das Bier vom Fass gibt’s für 3,25 Euro.

Adresse: Rosenstraße 7. Aktuelle Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 9 bis 20 Uhr.

„Fun Pizza“: Wer Appetit auf italienische Klassiker hat, ist hier in Neuhausen richtig. Jede Pizza gibt’s in drei Größen, folglich ist für jeden Hunger was dabei. Die kleine „Margherita“ macht auf jeden Fall satt, schmeckt hervorragend und kostet 4,60 Euro. Pasta-Gerichte gibt es schon ab 6,50 Euro. Perfekt für die Mittagspause: Das Essen kann man telefonisch bestellen, dann abholen.

Adresse: Volkartstraße 11. Aktuelle Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 11 bis 13.45 und 17 bis 22.45 Uhr, Sa., 17 bis 22.45 Uhr, So., 11 bis 22.45 Uhr.

„Drei Mühlen“: Zwei Weißwürste und eine Brezn: Das Münchner Ur-Frühstück gibt’s hier jeden Morgen von 10 bis 12 Uhr für 1,95 Euro. Das kleine Wirtshaus in der Isarvorstadt bietet Tradition zum kleinen Preis. Ein Helles kostet hier übrigens 3,60 Euro. „Wir möchten ja jedermann mal die Möglichkeit bieten, ein Schnitzel zu essen und Bier zu trinken“, erklärt Kellner Basti Exner (34). So gibt’s das Schnitzel halt an bestimmten Aktionstagen auch mal für 9,95 Euro.

Adresse: Reifenstuelstraße 1. Aktuelle Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 24 Uhr.