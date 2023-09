Kampf gegen Schmuddel-Schilder: CSU fordert Reinigungs-Plan – „Kein würdiges Andenken mehr!“

Von: Sascha Karowski

Das Schild am Schmorellplatz ist so dreckig, dass es kaum mehr zu lesen ist. © CSU

CSU und Freie Wähler wollen Straßenschilder öfter reinigen lassen. Viele seien so dreckig, dass sie nicht mehr zur Orientierung dienen könnten – geschweige denn als Andenken.

München – Alexander Schmorell ist als Mitbegründer der Widerstandsgruppe Weiße Rose am 13. Juli 1943 von den Nazis im Gefängnis Stadelheim hingerichtet worden. Um seiner zu gedenken, hat die Stadt München bereits 1946 den Harthauser Platz in Harlaching in Schmorellplatz umbenannt. Doch das ist kaum noch erkennen: Das Straßenschild ist derart verschmutzt, dass kaum noch etwas zu lesen ist. CSU und Freie Wähler fordern die Stadt nun in einem Antrag dazu auf, Straßenschilder häufiger zu reinigen und sichtbar zu machen.

CSU fordert Reinigungs-Plan für Straßenschilder: Immer wieder beklagten sich Münchner über Dreck

In der Landeshauptstadt gibt es rund eine Million Verkehrszeichen und 70.000 Straßennamensschilder. Doch immer wieder beklagten sich Münchner über schlecht lesbare Straßenschilder, schreiben die Stadträte. Dabei sollten Schilder die Suche von Adressen erleichtern und den öffentlichen Raum prägen.

Wenn Straßennamen nicht mehr lesbar seien, führe das zu Problemen für alle Verkehrsteilnehmer. Darüber hinaus hätten viele Straßennamen auch einen historischen Hintergrund und erinnerten an bedeutende Persönlichkeiten. Dieses Andenken müsse gepflegt werden. Daher soll München ein System zur regelmäßigen Kontrolle und Reinigung der Schilder entwickeln, so der Antrag. In Hamburg etwa würden dreckige und beschädigte Schilder zunächst dokumentiert und dann gereinigt. Dabei würden auch überflüssige Schilder identifiziert und entfernt.

Kampf gegen Schmuddel-Schilder: Das Schild am Schmorellplatz sei laut CSU kein würdiges Andenken mehr

„Münchens Straßenschilder müssen sauber und lesbar sein“, sagt CSU-Stadtrat Andreas Babor. Immer wieder erreichten ihn und seine Stadtratskollegen Hinweise auf dreckige und beschmierte Schilder. „Das sieht nicht nur unschön aus, sondern erschwert auch die Orientierung auf Münchens Straßen.“ Darüber hinaus gibt es viele Straßen und Plätze, die zum Andenken an bedeutende Personen nach diesen benannt wurden – wie eben der Schmorellplatz. „Das Schild ist derzeit dreckig und kaum lesbar“, sagt Babor. Und: „Das ist kein würdiges Andenken mehr!“

