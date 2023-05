21-Jähriger geht im Batman-Kostüm „auf Streife“ – bald auch in München: „Werde ein wachsames Auge haben“

Von: Lukas Schierlinger

Ein ungewöhnliches Hobby: Als Batman verkleidet zieht ein 21-Jähriger durch die Straßen Kemptens. © fkn

In München muss er sich seine Routen noch suchen, in Kempten kennt er sich bestens aus. Ein 21-Jähriger spricht über seine Mission als Teilzeit-Batman.

München – „Meine Mama ist wahnsinnig stolz auf mich“, sagt der junge Mann, der derzeit als „Kemptens Batman“ für Furore sorgt. Im Kostüm des US-amerikanischen Superhelden flaniert der 21-Jährige einmal pro Woche durch die Stadt im Allgäu und sieht nach dem Rechten. In Kempten hat der Teilzeit-Batman zahlreiche Fans. Der Polizei musste er seinen ungewöhnlichen Aufzug erst einmal erklären.

Ein Großaufgebot „stellte“ den 21-Jährigen im Mai 2023, nachdem ein Passant eine Bedrohungslage gewittert hatte. „Auf einmal standen Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen vor mir, da hatte ich schon Ehrfurcht“, erklärt der junge Mann im Gespräch mit unserer Redaktion. Eine Spielzeugwaffe, die er während eines Rundgangs bei sich trug, hatte den ganzen Wirbel ausgelöst. Sie will der 21-Jährige bei seinen künftigen Streifzügen „lieber weglassen“.

Teilzeit-Batman bald auch in München unterwegs: Blöde Sprüche „prallen am Kostüm ab“

Wie kommt ein junger Mann dazu, als Superheld verkleidet durch die Straßen seiner Heimatstadt zu ziehen? „Ich war schon immer ein großer Batman-Anhänger“, sagt der Comic-Fan. Einen Kostümball habe er vor vielen Jahren noch in einem „billigen Outfit“ besucht und sich dennoch den ersten Selfie-Wunsch eingefangen: „Hey Batman, Lust auf ein Foto?“ Er hatte Blut geleckt und begann, die ganze Sache etwas professioneller anzugehen. Seit dem Jahr 2020 ist der junge Mann, der anonym bleiben möchte, in einem handgefertigten und detailverliebten Batman-Kostüm auf Kemptens Straßen unterwegs.

Mit Liebe zum Detail: Der Teilzeit-Batman überlässt bei seinen Streifzügen nichts dem Zufall. © fkn

„Die meisten Leute freuen sich, wenn sie mich sehen, begrüßen mich und bitten um Fotos“, berichtet der Teilzeit-Batman von seinen Streifzügen durch die Innenstadt. Auch von Freunden und Familie gebe es reichlich Zuspruch, blöde Sprüche nur hin und wieder. „Aber die prallen an meinem Kostüm ab“. Kritische Situationen habe er bei seinen Ausflügen noch nicht erlebt. „Und wenn, würde ich natürlich einschreiten, oder die Polizei rufen.“ Auch den Münchnern verspricht er: „Ich werde ein wachsames Auge haben.“

21-Jähriger unternimmt Streifzüge im Batman-Kostüm: Wie werden die Münchner reagieren?

Ein Jobangebot führt den jungen Mann schon im Juni in die Landeshauptstadt. Und auch dort will er als Batman regelmäßig nach dem Rechten sehen. „Ich werde mir meine Routen schon suchen.“ Ob der 21-Jährige an der Isar schnell neue Fans findet? Er ist schon gespannt, wie die Münchner auf ihren neuen „Ordnungshüter“ reagieren werden.

Tunlichst vermeiden möchte der junge Mann, dass es dabei zu einer neuerlichen Konfrontation mit der Polizei kommt. „Es wäre vielleicht sinnvoll, vorab einmal Bescheid zu sagen. Nicht, dass es wegen meines Hobbys noch einmal zu Missverständnissen kommt.“

