Enthüllt: Lokal aus Schlager „Griechischer Wein“ gibt es wirklich – und zwar in München

Von: Armin T. Linder

Vermutlich nicht griechisch, dieses Getränk: Udo Jürgens mit Uschi Glas in den 90ern. © Spöttel/Imago

„Griechischer Wein“ kennt von Jung bis Alt wohl jeder. Was erst jetzt enthüllt wurde: Das Lokal aus dem Schlager stand in München.

Hamburg – Die im Udo-Jürgens-Hit „Griechischer Wein“ besungene Gastwirtschaft hat es dem Texter Michael Kunze zufolge wirklich gegeben. „Als ich in München studierte, lag auf meinem Heimweg am Rosenheimer Platz ein Wirtshaus, das ein Grieche übernommen hatte“, sagt der Autor Kunze (79) im Spiegel-Interview. „Besucht von Landsleuten, die bei uns für ihre Frauen und Kinder Geld verdienten.“ Ein Text sei gut, „wenn er eine Stimmung erzeugt und eine Geschichte erzählt“. Mit „Gefühlserregungs-Fertigteilen“, also Klischees, funktioniere das kaum, betont Kunze. „Warum war „Griechischer Wein“ ein Erfolg? Weil das Lied eine Wahrheit enthält: die Sehnsucht der sogenannten Gastarbeiter nach ihrer Heimat.“

Die im Schlager beschriebene Szenerie („...aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war/Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein“) sei nicht genau so passiert, sagt Kunze: „Ich habe immer nur durchs Fenster geschaut, aber das Wirtshaus nie betreten.“

Wirtshaus aus „Griechischer Wein“ steht am Rosenheimer Platz in München - aber wo genau?

Wo genau am Rosenheimer Platz das Lokal wirklich stand? Das ist in dem Interview nicht zu lesen. Und unklar ist, ob Kunze es überhaupt selbst noch weiß oder es für immer ein Geheimnis bleibt. Die Bild allerdings wollte es darauf nicht beruhen lassen und machte sich vor Ort auf Spurensuche. Auch unter Befragung alteingesessener Griechen.

„Griechischer Wein“: These der „Bild“ besagt, dass das Lokal in der Rosenheimer Straße 113a stand

Eine unbestätigte Theorie demnach: Im Jahr 1974 könnte das Lokal den Namen „Akropolis“ getragen haben und in der Rosenheimer Straße 113a seinen Sitz gehabt haben. In dem Gebäude befindet sich auch 2023 noch ein Lokal: das indische Restaurant „Ganesha“. Insofern können Münchner immerhin an Ort und Stelle noch essen und darüber sinnieren, möglicherweise an dem Platz zu sitzen, der die Inspiration für den Schlager-Evergreen „Griechischer Wein“ bot.

Solange es keine endgültige Aufklärung gibt, wo die „Griechischer Wein“-Gaststätte nun stand, dürfen auch andere Wirte davon träumen, dass ihr heutiges Lokal die Grundlage dafür legte. So auch Kiriakos Theodoridis (65), der am Rosenheimer Platz eine Taverne betreibt und gegenüber der Bild schwärmt: „Ich wünschte, mein Lokal wäre das Wirtshaus zum Lied. ,Griechischer Wein‘ erzeugt bei mir immer noch Gänsehaut.“

Zurück zu Michael Kunze: Als Texter von Udo Jürgens („Ich war noch niemals in New York“) bezeichnet zu werden, sei kein Problem für ihn, sagt der Schlagertexter und erfolgreiche Musical-Autor („Elisabeth“, „Tanz der Vampire“). „Das war ich ja. Ich war sein Ghostwriter. Das Publikum denkt bis heute, jede Zeile stamme von Udo Jürgens selbst, darin besteht mein Talent.“ Ungerecht sei das nicht: „Der Redenschreiber von Olaf Scholz ist auch nicht beleidigt, wenn sein Chef mit dem glänzt, was er ihm notiert hat. Wenn ein Künstler auf die Bühne geht, tut er das nicht nur als Mensch, sondern auch als Produkt, hergestellt von Leuten, die nicht in Erscheinung treten.“

Michael Kunze (r.) schrieb nicht nur für Udo Jürgens erfolgreiche Texte. Dieses Foto entstand wohl 1982. © Lindenthaler/Imago

Michael Kunze schrieb zielgruppengerechte Schlager-Texte

Intelligente Künstler wüssten, dass sie eine Rolle spielen. „Andere beziehen es allein auf ihre Person, wenn sie von 10.000 Zuschauern bejubelt werden.“ Kunze erklärt: „Professionelles Songwriting heißt: Ich überlege mir, was für ein Publikum dieser oder jener Sänger hat. Udo Jürgens hat die mittelständische Familie angesprochen, zu der mindestens ein Abiturient und ein gewisser Bildungsanspruch gehörte. Für Roland Kaiser schwärmte, jedenfalls in seiner Anfangszeit, eher die Kassiererin im Supermarkt. Ich konnte mich in alle hineinversetzen.“

Nicht jeder sei ein Bob Dylan, sagt Kunze. „Die wenigsten verfügen über diese Doppelbegabung. Herbert Grönemeyer hat sie, sagt aber selbst, wie schwer es ihm fällt, Texte zu schreiben.“ Ein Liedertext müsse sich „mit der Musik chemisch verbinden“, eine Ehe eingehen. „So, dass man beides nicht mehr trennen kann. Und daraus ein Hit wird, der den Zeitgeist spiegelt.“ Ein weiteres München-Mysterium ist dieses Riesen-Tor am Stachus, das sich nur sehr selten öffnet. (dpa/lin)