„Da wird gekurbelt, was das Zeug hält“: Politiker sauer über Wasserverschwendung auf Spielplätzen in München

Von: Sascha Karowski

Gerade Erwachsene sollen Wasser am Spielplatz sparen – das fordern Richard Progl (li.) und Johann Altmann, hier am Wasserspielplatz an der Koppstraße. © Markus Götzfried

Wird in München Wasser verschwendet? Die Bayernpartei glaubt das - unter anderem an den städtischen Wasserspielplätzen. Jetzt soll die Stadt sich äußern.

München - Das Thema Wasser und eine mögliche Knappheit sind derzeit in aller Munde. Für Politiker der Bayernpartei ist es daher unverständlich, dass an Münchens Wasserspielplätzen äußerst sorglos mit dem kostbaren Nass umgegangen wird.

Wasserverschwendung auf Spielplätzen: „Die Grünanlage ist vertrocknet und nebenan wird Wasser in den Sand gepumpt“

„Da wird gekurbelt, was das Zeug hält“, sagt Johann Altmann. Den Ex-Stadtrat ärgert die Verschwendung am Wasserspielplatz an der Koppstraße. Es seien auch gar nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen. „Die Mamas und die Papas kurbeln da eine halbe Stunde oder mehr.“

Der Bereich sei teils so nass, dass er nicht mal in brütender Hitze trocknet. „Es werden ganze Wassergräben angelegt“, sagt Stadtrat Richard Progl. „Die Grünanlage drum herum ist komplett vertrocknet und nebenan wird hektoliterweise das Wasser in den Sand gepumpt.“ Progl wird den Ärger in eine Anfrage gießen. Die Verwaltung soll unter anderem beantworten, wie viele Wasserspielplätze es im Zuständigkeitsbereich der Landeshauptstadt gibt, ob diese mit Frisch- oder Regenwasser betrieben werden und wie viel Wasser dabei jährlich verbraucht wird.



Spielen mit Wasser? „Es geht um die Erwachsenen, die stundenlang das Wasser und ganze Gräben anlegen“

Dem Bayernpartei-Stadtrat geht es nicht darum, Kindern das Spielen zu verbieten. „Es geht um die Erwachsenen, die stundenlang das Wasser aufdrehen und ganze Wassergräben anlegen.“ Er wünscht sich ein bisschen mehr Sinn und Verstand beim Umgang mit dem kostbaren Nass. Und er wünscht sich mehr Seriosität in der Debatte um die Wasserversorgung.



Die Stadtwerke München würden schließlich damit werben, dass die Trinkwasservorräte für München „praktisch unerschöpflich“ sind. Dennoch gebe es immer wieder alarmistische Schlagzeilen, dass auch in der Stadt private Pools verboten werden könnten und das Gießen des Gartens wegen Wassermangels eingeschränkt werden könnte. „Auch Ministerpräsident Söder springt auf das Thema auf und veranstaltet einen Wasser-Gipfel für Bayern.“



Wasserverschwendung in München: Stadtrat Progl will wissen, was an den ganzen Debatten dran ist

Progl will in seiner Anfrage daher zudem wissen, was an all dem dran ist. Ist für die Zukunft tatsächlich ausreichend Trinkwasser vorhanden? „Und gehen wir sparsam genug mit unseren Ressourcen um oder gibt es noch Verbesserungspotenzial?“ Also geht es auch konkret um die Frage, wie sinnhaft sind Wasserspielplätze, wenn allenthalben von einem absehbaren Wassermangel gesprochen wird. Sollten Kinder gern mit Wasser spielen, so sagt Johann Altmann, gebe es dafür genug Möglichkeiten. „Die Isar ist von hier nicht weit weg.“