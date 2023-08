Überfall in München: Essenslieferant mit Pfefferspray attackiert – Polizei fahndet nach Tätern

Von: Christoph Sahler

Zwei Unbekannte überfallen in München einen Essenslieferanten mit Pfefferspray und fliehen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

München - Ein 38-jähriger Essenslieferant wurde am Mittwochabend (9. August) in München Opfer eines Überfalls. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 20.30 Uhr auf offener Straße mit Pfefferspray attackiert und seiner Lieferung beraubt. Der Vorfall ereignete sich in Neuperlach im Bereich des Oskar-Maria-Graf-Rings, Karl-Marx-Rings und der Klabundstraße.

Essensliefrant mit Pfefferspray attackiert: Polizei München sucht nach Hinweisen auf die Täter

Der Vorfall ereignete sich, als der Lieferant Essen an eine Münchner Adresse auslieferte. Zwei unbekannte Männer traten ihm auf der Straße entgegen und gaben sich als Besteller aus. Nachdem der 38-Jährige einem der Männer das Essen übergeben hatte, wurde er von der zweiten Person mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß mit dem Essen.

Nach dem Überfall begab sich der Lieferant zu einer nahegelegenen Tankstelle, um seine Augen zu reinigen und die Polizei zu alarmieren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bisher nicht gefasst werden. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

Polizei München gibt Beschreibung der mutmaßlichen Täter heraus - Wer hat etwas gesehen?

Die Täter werden von den Beamten wie folgt beschrieben:

Erster Täter

männlich,

etwa 30 Jahre alt,

rund 1,60 Meter groß,

schwarze Haare,

er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und sprühte das Pfefferspray.

Zweiter Täter

männlich,

etwa 15 Jahre alt,

rund 1,45 Meter groß,

schlank,

schwarze Haare.

Die Polizei München bittet um Mithilfe bei der Fahndung und ruft Zeugen auf, sich zu melden. Insbesondere zwei Passanten, männlich und weiblich, vermutlich Angestellte einer Reinigungsfirma, die kurz nach der Tat vom Opfer angesprochen wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (csa)

