Polizei jagt neunfachen Exhibitionisten: Bursche ist erst 17 Jahre alt - jetzt sitzt er hinter Gitter

Von: Nadja Hoffmann

Fahndung am Boden und in der Luft: die Polizei hat einen Exhibitionisten gesucht (Symbolbild) © Foto: DPA/Nicolas Armer

Mit zwei Mehrfachtätern hatte es die Polizei zu tun. Nach einer Verfolgungsjagd ging ihr ein 16-Jähriger ins Netz. Er hat schon 70 Einträge ins Polizeiregister.

Gleich zwei Mal war die Polizei in dieser Woche speziell gefordert: In Lochham und Fürstenried ist es Großeinsätzen und Verfolgungsjagden gekommen - im Wald und auf der Straße. In beiden Fällen waren die Beamten erfolgreich: Zwei Vielfachtäter sind hinter Gitter gegangen. Wie der gebürtige Afghane, der mit seinen 17 Jahren schon neun Mal als Exhibitionist für Angst und Schrecken gesorgt hat. Zuletzt war es Ende März und Anfang April zu Übergriffen gekommen. Am frühen Donnerstagabend hatte es der Jugendliche, der in einer Einrichtung in München wohnt, auf eine 25-Jährige abgesehen. Auf einem Waldweg zwischen Lochham und der Blumenau zog er um 18.30 Uhr seine Hose herunter, um sich selbst anzufassen. Die Frau hat die Polizei alarmiert, die mit 20 Streifen und einem Hund anrückte. An der Fahndung beteiligte sich auch der Polizeihubschrauber.

16-Jährige klaut Aygo und rast damit durch die Stadt

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferten sich Beamte des Präsidiums zudem in der Nacht zu Montag in Fürstenried. Gegen 2 Uhr fiel einer Streife ein Wagen auf der Garmischer Straße auf. Als der kurz vor dem Trappentreutunnel gestoppt werden sollte, bremste der Fahrer nicht, sondern gab massiv Gas. Er raste über rote Ampeln, Gehwege und entgegen der Fahrbahn. Erst am Nußbaumpark beendeten Poller die Wahnsinnsfahrt. Hinter dem Steuer des Toyota Aygo saß ein 16-Jähriger! Er hatte den Wagen gestohlen. Um an den Schlüssel zu kommen, war er zuvor in eine Gaststätte eingebrochen. Außerdem zeigte sich: Der Jugendliche ist ein Intensivtäter, der per Haftbefehl gesucht wird. Schon 70 Mal ist er mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

