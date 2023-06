Münchner Isarmord: 35-Jähriger gerät ins Visier der Polizei

Teilen

Absperrband der Feuerwehr hängt an einem Baum: Am späten Abend des 28.05.2013 wurde an der Stelle ein 31-Jähriger von einem unbekannten Mann so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb © picture alliance / dpa

Neue Spur um den bis heute ungeklärten Mord an Domenico Lorusso? Wie die Polizei München bestätigt, wird derzeit ein 35-Jähriger Mann genauer geprüft - er war in den vergangenen Tagen aufgefallen.

München - Mehr als zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Domenico Lorusso (†31) mitten in München ermordet wurde. Völlig unvermittelt erstach ein Fremder am Abend des 28. Mai 2013 den Italiener auf dem Isarradweg nahe der Corneliusbrücke. Der Täter konnte daraufhin unerkannt fliehen. Zum zehnten Jahrestag der schrecklichen Tat, die als „Isarmord“ bundesweit Schlagzeilen machte, stellte die Polizei im Mai dieses Jahres ein Plakat am Tatort auf. Zeugen werden darauf um Hinweise zu dem noch immer nicht aufgeklärten Mordfall gebeten (Hinweistelefon 089/2910 0).

Mord an Domenico Lorusso: Neue Spur der Polizei - 35-Jähriger festgenommen

Derzeit geht die Polizei München jedoch einer neuen Spur nach: Nachdem ein 35-Jähriger eine 46-jährige Radfahrerin vergangene Woche in der Müllerstraße angegriffen und vom Rad gestoßen hatte, fielen den Ermittlern Parallelen zum Fall Isarmord auf. So wie Lorusso war nämlich auch die 46-Jährige mit dem Rad unterwegs und so wie der Mörder Lorussos zeigte dieser Angreifer ebenfalls eine sehr plötzliche, unbegründete Aggression. Der entscheidende Unterschied: Die Radfahrerin überlebte den Angriff und der Täter konnte identifiziert und von der Polizei festgenommen werden.

Isarradweg-Mord mitten in München: Polizei bestätigt Tatverdächtigen

Der 35-Jährige ist bereits vorbestraft und befindet sich derzeit in der geschlossenen Psychiatrie. Die Polizei prüft nun, ob dieser Mann der Mörder Lorussos sein könnte. „Wir haben eine große Liste von Spuren und Hinweisen zu verschiedenen Personen und das ist einer von vielen Punkten, die überprüft werden“, sagt ein Polizeisprecher. Aber: „Das ist keine brennend heiße Spur, sondern eine ganz normale, wie es sie im Laufe der Ermittlungen immer wieder gegeben hat. Wir wollen keine falschen Hoffnungen machen.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!

Um den Isarmord aufzuklären, hat die Polizei bereits die Daten von 64 000 Handys ausgewertet, die in der Funkzelle am Tatort eingeloggt waren, und 5800 Speichel-Proben genommen, um Vergleichs-DNA zu bekommen. Tausende Hinweise aus der Bevölkerung wurden überprüft - bisher ohne Erfolg.

Sophia Belliveau