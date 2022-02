Polizei-Skandal: Beamter erscheint zugekokst im Dienst! Aus der Disco fuhr er direkt auf die Wache...

Von: Andreas Thieme

Polizist Fritz Ferdinand F. (28) muss sich vor dem Amtsgericht verantworten © SIGI JANTZ

Immer mehr schockierende Details zum Drogenskandal bei der Münchner Polizei bringt ein Prozess am Amtsgericht hervor. Dort wird Polizeiobermeister Fritz F. (28) aktuell der Prozess gemacht. Sein Dealer belastet ihn schwer.

München - Was kann man ihm noch glauben und was nicht? Unter Tränen hatte Polizeiobermeister Fritz F. (28) vergangene Woche ein Geständnis abgelegt: Ja, der Beamte hatte Kokain gekauft und etwa zwei Jahre lang konsumiert. Private Probleme und den Stress im Dienst führte er als Gründe für diese Entgleisung an. Doch seine Vergehen halten sich noch im Rahmen, versuchte Fritz F. deutlich zu machen, im Dienst hätte es nie zu Problemen geführt.

Sein Dealer allerdings präsentierte nun eine ganze andere Version der Geschichte, die Fritz F. massiv belastet. So habe der Polizeiobermeister allein binnen eines Jahres etwa 100 Gramm Kokain von ihm gekauft, sagte Hakan P. (Name geändert). 69 Käufe hatte Fritz F. zunächst zugegeben, doch nun scheinen es immer mehr zu werden. Lachen musste Hakan P. dann auch, als er mit den Aussagen des Polizisten konfrontiert wurde. Denn seiner Erinnerung nach sei Fitz F. nicht etwa gelegentlich feiern gewesen - sondern mehrfach auch unter der Woche. „Besoffen und zugekokst“ sei er danach teilweise zum Dienst gefahren, berichtet die SZ - ohne Schlaf, direkt aus dem Nachtleben.

München: Polizist erschien besoffen und zugekokst zum Dienst auf der Wache

Es sind bittere Einblicke in Arbeitsbedingungen der Münchner Polizei, die vor Gericht öffentlich werden. Von „einzelnen schwarzen Schafen“ hatte das Präsidium noch gesprochen, als der Drogenskandal 2020 bekannt wurde. Doch Staatsanwaltschaft l und das Landeskriminalamt leiteten die größten Ermittlungen ein, die es je gegen die Münchner Polizei gegeben hat. Insgesamt 37 Beamte standen unter Verdacht, 31 davon aus München. Insgesamt sechs Polizisten wurden angeklagt, aktuell laufen zwei Prozesse - demnächst startet der dritte.

Fritz F. gestand seine Drogenvergehen unter Tränen. Doch das wird ihm wenig helfen: Als Polizist wird er nicht mehr arbeiten können. Nun droht sogar Haft! So wie auch im Fall von Nijaz D. (27), der ebenfalls Drogenkonsum gestand und dubiose Kontakte hatte. Er ließ sogar bereits konfiszierte Drogen mitgehen. Beide Prozesse werden noch fortgesetzt.