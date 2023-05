Schwer verletzt und Totalschaden: Pedelec-Fahrer wird von einem LKW erfasst

Von: Lia Stoike

Ein Pedelec-Fahrer wurde kürzlich von einem LKW erfasst. Er selbst wurde schwer verletzt, sein Fahrrad erlitt einen Totalschaden. (Symbolbild) © IMAGO / Fotostand

Ein Pedelec-Fahrer wurde kürzlich von einem LKW übersehen und schwer verletzt. Die Ermittlungen der Münchener Verkehrspolizei laufen.

München - Als am vergangenen Dienstag, 9. Mai, ein 37-jähriger Kraftfahrer aus München mit seinem LKW die Moosacher Straße entlangfuhr, kam es zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer. Der 37-Jährige wollte an der Kreuzung zur Schleißheimer Straße rechts abbiegen. Dann kreuzte plötzlich sein Pedelec-Fahrer seinen Weg.



Pedelec-Fahrer wird von einem LKW erfasst: 72-Jähriger Rentner fällt vom Fahrrad

Der 72-jährige Rentner aus München fuhr zeitgleich mit seinem Pedelec die Moosacher Straße entlang und wollte die Schleißheimer Straße gerade überqueren. Der LKW-Fahrer übersah den Pedelec-Fahrer. Der rechte Vorderreifen des LKW berührte das Vorderrad am Pedelec des Rentners, wodurch dieser stürzte.

Der LKW-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß nicht sofort. So fuhr er noch einige Meter weiter. Aufgrund dessen rollte der LKW mit seinen Hinterreifen über das komplette Pedelec des Rentners. Zusätzlich wurde auch der Rentner vom LKW erfasst, aber nicht überrollt. Durch den Zusammenstoß wurde der Rentner dennoch schwer verletzt.

Nach Unfall mit LKW: Pedelec des Rentners ist nicht mehr zu retten

Das Pedelec des Rentners war nicht mehr zu retten, ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Schleißheimer Straße gesperrt werden. Es kam dadurch zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchener Verkehrspolizei geführt.



