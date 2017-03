Polizei warnt: Im Moment viele falsche Beamte unterwegs

Mit aktuellen Warnungen im Radio warnt die Münchner Polizei künftig zeitnah vor Trickbetrügern. Derartige Fälle häuften sich in letzter Zeit.

München - „Wir hoffen, dass wir damit mehr ältere Menschen rechtzeitig warnen können,“ erklärte Polizeisprecher Florian Hirschauer. Wie am Freitag: Zwischen 10 und 14.30 Uhr hatten sich falsche Polizisten Zutritt in Wohnungen verschafft. In zwei Fällen wurden in Kleinhadern und Obergiesing zwei Seniorinnen um Geld und Schmuck gebracht.

Bereits am Mittwoch hatten falsche Polizisten einer 96-jährigen Frau in Freimann ihr mühsam gespartes Sterbegeld gestohlen. Sie hatten die alte Dame dreist überrumpelt und behauptet, sofort ihre Wohnung durchsuchen zu müssen. Eingeschüchtert wagte die Seniorin keine Gegenwehr – auch nicht, als die Männer ihr Sterbegeld einpackten. Die alte Dame war so geschockt, dass sie die Täter nicht beschreiben konnte.

Erst in de vergangenen Woche hatte die Polizei 30 derartige Fälle an einem Tag verzeichnet. Die Masche dabei war ein besonders perfider Telefonbetrug.

Eine ähnlich schlimme Überraschung erwartete eine Rentnerin aus Germering (75), als sie am Donnerstag um 20 Uhr heimkam in die Friedlandstraße. Die Tür ging nur einen Spaltbreit auf. Einbrecher hatten drinnen die Kette vorgelegt! Die 75-Jährige hat nun solche Angst, dass sie allein nie mehr ruhig schlafen kann. Die Germeringer Polizei (Tel. 089/894157-110) bittet um Hinweise.

mm/tz

Rubriklistenbild: © Klaus Haag