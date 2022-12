Über 50 Verstöße rund um Konzert - Zuschauer von Bonez MC und RAF Camora von Polizei kontrolliert

Von: Phillip Plesch

RAF Camora (r.) und Bonez MC (l.) hier bei einem Auftritt beim Deichbrand Festival 2019 ) zählen zu den erfolgreichsten Künstlern im Deutschrap. © Rudi Keuntje/imago

Die Rapper Bonez MC und RAF Camora sind am Donnerstag in der Münchner Olympiahalle aufgetreten. Das veranlasste die Polizei dazu, eine Schwerpunktkontrolle vorzunehmen.

Drinnen spielten Bonez MC und RAF Camora ihren Top-Hit Blaues Licht. Und draußen war die Stadt tatsächlich in eben jenes gehüllt. Denn beim Konzert der beiden Rapper in der Olympiahalle nahm die Polizei eine Schwerpunktkontrolle vor – und stellte mehrere Verstöße fest.

Um 19 Uhr begann das Konzert von Bonez MC und RAF Camora. Die beiden wurden durch Hits wie Ohne mein Team und 500 PS bekannt. Genauso hat sich in Polizeikreisen allerdings herumgesprochen, dass es bei manchen Konzertbesuchers Probleme mit Drogen gibt. Das war bei einem Konzert in München 2019 genauso aufgefallen wie Anfang Dezember in Bremen.

Polizei stellt bei Konzert über 50 Verstöße fest

Also hielten die Beamten sowohl vor als auch nach dem Konzert im Umfeld des Olympiaparks mehrere Autos an. 449 Verkehrsteilnehmer und 180 weitere Besucher wurden demnach kontrolliert. Das Ergebnis: 28 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, 22 Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln, vier Fahrten unter Einfluss von Alkohol, fünf Fahrten ohne Fahrerlaubnis und ein Mensch mit bestehendem Haftbefehl. Bei den Drogen handelte es sich hauptsächlich um Marihuana. Die Polizei stellte aber auch Crystal Meth und Kokain fest.

Doch damit nicht genug: Während des Konzerts musste die Polizei mehrmals einschreiten, wenn es zu Schubsereien unter den Besuchern kam. Zu weiteren Straftaten kam es dabei aber nicht. Bei den festgestellten Verstößen ermitteln nun die Münchner Verkehrs- und Kriminalpolizei.

Die beiden Rapper Bonez MC und RAF Camora haben dieses Jahr bereits die dritte Version ihres Albums Palmen aus Plastik herausgebracht und sind derzeit auf großer Tour.