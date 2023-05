Polizisten radeln mit Grundschülern: Betrunkener Münchner rammt Beamten mit Auto und fährt weiter

Von: Adriano D'Adamo

Eine Fahrradfahrt endete für eine Gruppe Grundschüler mit einem Schock. Ein betrunkener Autofahrer fuhr einen der Polizisten an, der die Schüler begleitete.

München – Eine Gruppe Grundschüler fuhr am Donnerstag (25. Mai) zusammen mit zwei Eltern und zwei Beamten der Polizei München Fahrrad. Während der Fahrt überholte ein Autofahrer die Radler. Als einer der Polizisten ihn aufhalten wollte, kam es zu einem Zwischenfall mit Folgen für den Autofahrer und Beamten.

Polizist verletzt: Fahrer hatte mehr als zwei Promille

Rund zehn Viertklässler einer Grundschule in Neuhausen stiegen um 9 Uhr auf ihre Fahrräder, begleitet von Eltern und Polizeibeamten. Ein Beamter fuhr an der Spitze der Fahrradkolonne und einer ganz hinten. Ein Autofahrer fuhr dicht an dem hinteren Polizisten vorbei. Der vordere Polizist stellte sich dem BMW-Fahrer in den Weg und positionierte sein Fahrrad quer auf der Fahrbahn.

Der Autofahrer hielt kurz an, fuhr aber danach wieder an. Dabei stieß er mit dem Fahrrad und dem Polizisten zusammen. Der Zusammenstoß verletzte den Beamten leicht am Knie. Der Autofahrer fuhr daraufhin weiter und ergriff die Flucht. Die Beamten notierten sich das Kennzeichen, wodurch sie seine Adresse herausfanden. Beim Eintreffen der Polizisten stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer einen Alkoholpegel von mehr als zwei Promille aufwies, berichtete die SZ. Den Autofahrer erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Eingriff in den Straßenverkehr. Keines der Kinder wurde bei dem Zwischenfall verletzt.

