Porsche-Fahrer unter Kokaineinfluss sucht Parkplatz: Er rammt Polizeiauto – direkt vorm Präsidium

Kurioser Zwischenfall

+ © Fabian Strauch/dpa Ein Porsche-Fahrer wurde nach einem Unfall in München mit synthetischen Urin beim Drogen-Test erwischt. © Fabian Strauch/dpa

Ein Sportwagenfahrer rammte unter Drogeneinfluss ein Polizeiauto und versuchte danach, die Kontrolle zu umgehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

München - Ein Porsche-Fahrer hat unter Kokaineinfluss ausgerechnet vor dem Münchner Polizeipräsidium ein ziviles Einsatzfahrzeug touchiert und bei der anschließenden Drogenkontrolle mit Fake-Urin zu tricksen versucht. Der 42-Jährige aus Landshut hatte am Dienstag mit seinem Luxuswagen in der Münchner Innenstadt einen Parkplatz gesucht - und eine Lücke vor dem Präsidium erspäht.

München: 42-Jähriger touchiert Polizeiauto unter Drogeneinfluss

Obwohl dort nur Einsatzfahrzeuge stehen dürfen, versuchte er einzuparken und berührte dabei einen Polizeiwagen - dies beobachtete die Hauswache des Präsidiums. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten dann drogentypische Auffälligkeiten und baten den Landshuter zum Urin-Test. Diesen versuchte der 42-Jährige mit synthetischem Urin zu manipulieren, den er in einem kleinen Beutel dabei hatte. „Wir haben das aber bemerkt, so ganz unbeobachtet sind die Leute bei diesen Tests nicht“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein weiterer Test mit richtigem Urin bestätigte dann den Kokainkonsum.

Täuschung beim Urintest keine Straftat

„Die Täuschung beim Urintest ist keine Straftat“, erläuterte der Polizeisprecher. Es verhalte sich ähnlich wie bei Beschuldigten, die bei einer Vernehmung auch lügen dürften. Allerdings dürfte sich das Verhalten des Mannes bei der Bewertung des Vorwurfs, unter Drogen Auto gefahren zu sein, strafverschärfend auswirken, da wegen des mitgeführten Fake-Urins von Vorsatz statt von Fahrlässigkeit auszugehen sei.

Nach einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs kam der 42-Jährige wieder auf freien Fuß. Der Porsche wurde zur Polizeiverwahrstelle abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst kürzlich stieß ein Mann mit Skimaske im Englischen Garten eine 18-Jährige vom Fahrrad. (je/dpa/lby)