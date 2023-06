„Schlechtes Essen von unfreundlichen Kellnern“: Touristen zerreißen das Oktoberfest im Netz

Das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München. © GerolfNiessner/imago images.

Nicht jede Touristenattraktion hält aus Sicht der Reisenden, was sie verspricht. Das gilt auch für das Oktoberfest in München, wie ausländische Urlauber finden.

München - Das Oktoberfest zieht jedes Jahr Millionen von Menschen in die Landeshauptstadt. Viele mache sich extra auf die lange Reise, um eine der bekanntesten Attraktionen in München mitzuerleben und dann das: In der Realität wirkt das Oktoberfest nur halb so spannend wie auf den Fotos im Internet oder den Reisekatalogen.

Nutzer der Diskussionsplattform Reddit haben sich kürzlich die Frage gestellt, für welche Attraktionen in Deutschland dieser Fall gilt. Bei der Diskussion, die von dem User @notnotwolverine losgetreten wurde, bringen einige ausländische Nutzer auch das Oktoberfest ins Spiel.

„Lieber Frühlingsfest“: Oktoberfest in München bekommt von den Touristen sein Fett weg

Die Kritik hatte es in sich: „Wenn man keinen Tisch reserviert, kommt man wahrscheinlich nicht einmal für fünf Minuten in ein Zelt und es gibt mehr Touristen als andere Leute (ich bin selbst ein Tourist, also ist es etwas seltsam, sich zu beschweren)“, schreibt ein User. Stattdessen rät er Reisenden dazu, das Münchner Frühlingsfest zu besuchen, weil es kleiner sei.

Für seine Meinung erhält der Nutzer viel Zuspruch. Ein Mann antwortete, dass er ein paar Jahre in München gelebt habe und daher wisse, dass das Oktoberfest eine große Touristenfalle gewesen sei und nicht wie in den Filmen gezeigt. „Es ist überteuert und überfüllt: Man bekommt schlechtes Essen von unfreundlichen Kellnern und das Oktoberfest zeigt generell keinen Respekt gegenüber Touristen.“

User hält dagegen: „Viele Touristen erwarten nur am Wochenende, ohne eine Reservierung einen Platz zu bekommen.“

Doch nicht alle sehen das Oktoberfest so negativ: „Ich habe immerhin 19 Jahre Ehe dadurch bekommen“, kommentierte eine andere Nutzerin und ein Einheimischer argumentiere, dass die Atmosphäre unschlagbar sei: „Viele Touristen erwarten nur am Wochenende, ohne eine Reservierung einen Platz zu bekommen.“

Über die Preise auf dem Oktoberfest gibt es immer wieder Diskussionen. Zwar wird der Bierpreis dieses Jahr erst frühestens Mitte Juni bekannt gegeben, aber es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die 14 Euro-Schallmauer gebrochen wird. 2022 betrug der Bierpreis noch zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro.