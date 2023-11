Prinz Luitpold: Prosit im neuen Prinzregent-Garten

Von: Cornelia Schramm

Der Prinzregent-Garten in Pasing hat seit 1. März wieder geöffnet. Jetzt war Prinz Luitpold von Bayern beim neuen Wirt Dejan Veljkovic zu Gast.

Am Freitag haben Prinz Luitpold von Bayern und Wirt Dejan Veljkovic mit einem Weißbier auf die Zukunft des Prinzregent-Gartens angestoßen. Das Wirtshaus in Pasing hatte nach eineinhalb Jahren Umbau zwar schon zur Biergartensaison wieder eröffnet, jetzt wurde der Neustart aber noch mal offiziell gefeiert.

25 Jahre ist Veljkovic jung und stemmt den Betrieb mit 200 Sitzplätzen im Lokal und 100 im Biergarten mit seiner Familie. Der Papa platziert die Gäste, Mama Marianne schmeißt die Küche und Söhnchen Emilio (3) hilft auch schon fleißig mit. Dass sein neuer Pächter gastro-erprobt ist, schätzt Prinz Luitpold sehr. Die König Ludwig Schloßbrauerei Kaltenberg hatte mit Veljkovic schon im Golfclub Gut Riem am Starnberger See zusammengearbeitet. „Auch im Prinzregent-Garten hatten wir einen super Start. Jetzt freuen wir uns auf den Winter und viele Veranstaltungen“, sagt der Wirt.

Urtypisch München: Biergarten mit Kastanien und Theaterbühne

Nach der Renovierung gibt‘s im „Prinzi“ – so nennen die Pasinger das Lokal – nicht nur die urige Theaterbühne, sondern auch neue Licht- und Tontechnik. Die Weiß-blaue-Bühne und das Sendlinger Komödienbrettl treten hier etwa auf. „Dieses charmante, alte Münchner Ambiente ist hier noch ganz unverdorben“, sagt Prinz Luitpold. „Bühnen für Laientheater gibt es ja leider fast gar nicht mehr und auch der Biergarten mit den Kastanien ist urtypisch.“

Noch was liebt der Prinz am „Prinzi“: Die langen Tafeln, an denen sich die unterschiedlichsten Gäste zamhocken und ratschen können. „Diese Art Kommunikation ist das alte München in seiner reinsten Form!“ Und wer wäre da als Namenspatron des Lokals besser geeignet als Prinzregent Luitpold persönlich? Der UrUrgroßvater des Prinzen war beim Volk ja für seine Gemütlichkeit bekannt. „Alle kennen ihn als bekennenden Bierliebhaber“, sagt der Prinz und lacht.

Prinzregent Luitpold als Namenspatron Prinz Luitpold (1821-1912) übernahm 1886 die Herrschaft, nachdem sein Neffe, König Ludwig II., abgesetzt worden war. Formal wurde dessen Bruder Otto zum Bayerischen König proklamiert. Da dieser aber geisteskrank und damit regierungsunfähig war, übernahm Luitpold. In der Geschichte des Königreichs regierte Luitpold am längsten, obwohl er als einziger „nur“ ein Prinzregent war. Bis heute liest man seinen Namen häufig: Die Prinzregentenstraße, der Luitpoldpark und das Luitpold-Gymnasium erinnern an ihn – sowie die Prinzregententorte.

Pasing: Prinzregent-Garten als Heimat für König Ludwig Dunkles Weißbier

Die großen Tische hatte der Prinz schon bei der Generalsanierung vor 30 Jahren einbauen lassen – obwohl das damals so gar nicht „angesagt“ gewesen sei. Genau wie das Dunkle Weißbier, für das die Brauerei aber bis heute bekannt ist. „Jedes unserer Biere braucht eine Heimat – und der Prinzregent-Garten ist eben seines.“ Für Veljkovics Vorgänger sei das Lokal ebenfalls zur Heimat geworden: „Dass der Pächter 25 Jahre geblieben ist, sagt viel über die Zusammenarbeit zwischen Wirt und Brauerei aus“

Mit Veljkovic soll es auch so laufen. Dafür bringt der ein Stück Heimat mit und bietet neben traditioneller Bayerischer Küche auch Balkan-Speisen an. Münchner Schnitzel mit Meerrettich-Senf-Panade und Bratkartoffeln stehen hier neben Cevapcici vom Kalb mit Djuvec-Reis, Pommes und Ajvar auf der Karte. Beides kostet 16,90 Euro. Montags ist Ruhetag. (sco)