Sommer in München schon vorbei? Erste Prognose klingt bitter

Vorausschau auf die kommenden Tage

Recht herbstlich geht es dieser Tage in München zu. Aktuell ist ein Sommer-Comeback nicht in Sicht, wie die Prognose zeigt.

München – Soll es das schon gewesen sein mit dem Sommer 2023? Münchner werfen bange Blicke auf die Wetterprognose. Und die verheißt in den kommenden Tagen kein fulminantes Comeback, im Gegenteil. Startet der Montag (31. Juli) noch recht verheißungsvoll und freundlich, geht es in den darauffolgenden Tagen konsequent bergab.

Wetter in München: Düstere Prognose – vor allem für das Wochenende

Lediglich zwei Sonnenstunden prognostiziert das Portal wetteronline (Stand: Montagvormittag) für den Dienstag, bei 20 Grad und wiederkehrenden Schauern. Besonders nass sollen demnach die Mittagsstunden werden. Kaum anders das Bild dann am Mittwoch und Donnerstag; bei unveränderten Temperaturen dürfte es in München immer wieder regnen.

Und es geht noch schlimmer. Aktuell sagt wetteronline ein richtig mieses Wochenende voraus, an dem Münchner die Sonne allenfalls am Sonntag zu Gesicht bekommen dürften. Und dann auch nur für wenige Stunden. Freitag und Samstag seien laut erster Prognose von ständigem Niederschlag geprägt. Zum Wochenausklang können sogar Gewitter in der Landeshauptstadt nicht ausgeschlossen werden. Die 20-Grad-Marke erreichen die Temperaturen laut aktuellem Ausblick dann nicht mehr.

Kein erbaulicher Wettertrend in Bayern

Es ist aber keinesfalls so, dass sich der Wettergott explizit gegen die Münchner verschworen hätte. Auch der Rest Bayerns fiebert dieser Tage auf ein Sommer-Comeback hin – und wird zunächst bitter enttäuscht. Ob ein Ende der kühlen und nassen Phase in Sicht ist?

+ Eine Münchnerin blickt auf den Wiesn-Aufbau im Regen. © IMAGO

Unterdessen haben die zurückliegenden Hitzetage für eine traurige Nachricht in der Isar-Metropole gesorgt. Zehn Tage nach einem Badeunfall am Riemer See ist ein Mann in einer Münchner Klinik gestorben.

Rubriklistenbild: © IMAGO