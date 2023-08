Sommer-Comeback in München: Die aktuellen Wetter-Aussichten – samt Highlight am Wochenende

München darf sich auf ein warmes Wochenende freuen. Die aktuelle Wetterprognose für die Landeshauptstadt im Überblick.

München – Lang ersehntes Sommer-Comeback in der Isar-Metropole: Die Freibäder dürften am Wochenende in München wieder zu beliebten Ausflugszielen werden. Nach mehreren regnerischen Tagen soll es zum Ende der Woche warm und trocken werden.

Kühl am Morgen, heiß am Abend: Knapp 30 Grad in München am Wochenende

Der Wochenausklang beginnt kühl, aber ohne Regen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es in München am Freitagmorgen (11. August) bei einem wolkenlosen Himmel Temperaturen von etwa acht Grad haben. Zum Abend hin bleiben Regen und Wolken der Landeshauptstadt fern, aber die Temperaturen verdreifachen sich, laut DWD auf voraussichtlich bis zu 27 Grad.

München steht ein sonniges Wochenende bevor. © Peter Kneffel/ dpa

Das Wochenende könnte am Samstag (12. August) mit einem leicht bewölkten Himmel über München beginnen. Dafür steigt die Temperatur laut wetter.com auf 28 Grad am Nachmittag. Richtung Abend könnte es demnach vereinzelt zu leichten Schauern kommen, die aber wohl schnell wieder nachlassen.

Aktuelle Wetter-Aussichten für München: Sommer-Comeback steht an

Der Sonntag (13. August) setzt wettertechnisch dort an, wo der Samstag aufgehört hat. Zum Nachmittag hin erreichen die Temperaturen dann wohl ihren Höhepunkt in München. Die Landeshauptstadt kann gemäß aktueller Prognosen am Sonntag mit bis zu 29 Grad rechnen. Leichte Gewittergefahr besteht erst wieder in der kommenden Woche, schenkt man den derzeitigen Einschätzungen der Experten Glauben.

