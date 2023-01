Mildes Wochenende, dann folgt der Umbruch: Wetter-Karten zeigen fulminantes Winter-Comeback in Bayern

Schnee, Eis und Frost: Im laufenden Jahr bisher nur Mangelware. Im Gegenteil, der Januar ist viel zu mild, doch das könnte sich in München und der Region jetzt ändern.

München - Der Januar war bisher alles, nur nicht winterlich. Viel zu milde Temperaturen, dazu jede Menge Wind und Regen prägten bisher den ersten Monat des Jahres. Im Dezember hatte es in München und der Region ein kurzes Winter-Intermezzo gegeben, von langer Dauer war das jedoch nicht. Doch haben Schnee und Eis in dieser Saison noch einmal die Chance auf ein Comeback? Ein Blick aus dem Fenster scheint jegliche Hoffnung zu vernichten, ein Blick in die Vorhersagen scheint eine andere Richtung anzudeuten.

Winter-Karten für München und die Region - markanter Wetter-Wechsel bahnt sich an

In den nächsten Tagen geht es laut wetteronline in München und der Region zunächst so weiter, wie es jetzt ist. Auch am Wochenende bleibt es bewölkt, mit knapp zehn Grad viel zu mild und regnerisch. Am Sonntag sind gar stärkere Böen möglich. Doch dann, zum Beginn der neuen Woche, scheint sich ein wenig etwas zu tun. „Alles deutet auf kühleres Wetter hin“, erklärt Wetter-Experte Dominik Jung. Und in der Tat: Die Temperaturen in der Landeshauptstadt fallen - Stand jetzt - in der neuen Woche jeden Tag ein wenig mehr.

Schnee bis nach München - Winter kehrt zurück

Montag, den 16. Januar, und Dienstag, sollen sie tagsüber noch bis zu vier Grad erreichen. Dann sollen die nächsten Tage um die null Grad erreichen, nachts geht es dann wohl, nach langer Zeit mal wieder, in den leichten Frostbereich. Dazu zeigen sich immer wieder Schneesignale. Das bestätigt auch die Schnee-Karte von Dominik Jung, in der die summierten Höhen für kommenden Donnerstag, den 19. Januar, angezeigt werden. Für München werden demnach fünf bis zehn Zentimeter erwartet. Ein Blick in Richtung Süden zeigt: Bereits wenige Kilometer südlich von München, vom Westen bis Osten Bayerns, wird deutlich mehr Neuschnee erwartet.

In weiten Teilen Bayerns deuten Wetter-Modelle für die kommende Woche Schnee an. © Dominik Jung wetter.net / www.wxcharts.com

Wetter: Experte mit vernichtendem Januar-Urteil

Wie lange der Wetter-Trend anhält ist unklar. Man kann jedoch mittlerweile so gut wie sicher davon ausgehen, dass das extrem milde Wetter des bisherigen Monats ein Ende hat. Schließlich ist das alles andere als normal, wie Jung erklärt: „Die erste Januarhälfte 2023 ist die wärmste erste Januarhälfte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Noch nie ist es in diesem Zeitraum in Deutschland so warm gewesen. Wir liegen aktuell satte 8,4 (!!!) Grad über dem Klimamittel drüber.“