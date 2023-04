Münchner Villa steht für 14 Millionen Euro zum Verkauf: Detail auf Terrasse erinnert an Promi-Besitzer

Von: Manuel Rank

Die Luxus-Villa des ehemaligen Skirennfahrers Willy Bogner steht beim Maklerbüro „Duken & Wangenheim“ zum Verkauf. © picture alliance / dpa | Andreas Gebert

Der ehemalige Skirennfahrer Willy Bogner trennt sich von seiner Luxus-Villa in München. Bis zu ihrem Tod lebte der Unternehmer dort zusammen mit seiner Frau Sônia.

München – „Moderne, zeitlose Architektur und lichtdurchflutetes Ambiente“ mit großem Garten – und das auf über 1000 Quadratmeter. Die Objektbeschreibung liest sich wie ein Traum, aber ein ganz schön teurer. Knappe 14 Millionen Euro: So viel müssen neue Besitzerinnen oder Besitzer für das Domizil im Herzogpark zahlen. Noch gehört es dem ehemaligen Skirennfahrer, Filmemacher und Designer Willy Bogner.

Das Bogner-Unternehmer-Paar zog vor fast zwei Jahrzehnten in die Münchner Villa

18 Jahre ist es her, dass Bogner zusammen mit seiner Frau Sônia das Anwesen im gehobenen Münchner Stadtviertel Bogenhausen kaufte, wie BILD.de berichtet. Der damals 17-jährige Adoptivsohn der beiden, Bernhard Bogner, wurde 2005 an einem Sonntagmorgen nach einem Besuch auf dem Oktoberfest tot in dem damaligen Zuhause am Normannenplatz aufgefunden.

Er hatte Suizid begangen und wurde im engsten Familienkreis auf dem Bergfriedhof in Gmund am Tegernsee beerdigt. Um zur Ruhe zu finden und ein neues Leben zu beginnen, wechselte die Familie deswegen den Wohnort und zog in den Herzogpark.

Große Ausstattung: Sauna, Panoramablick und Luxusbad

Fast zwei Jahrzehnte lebte das Unternehmerpaar in der neuen Luxus-Villa. Verkauft hatte ihnen das Anwesen der Immobilienmakler Detlev von Wangenheim vom Maklerbüro „Duken & Wangenheim“. Von Wangenheim ist auch diesmal wieder für den Verkauf beauftragt und schreibt das Domizil für 12,9 Millionen Euro aus – laut BILD.de für 14 Millionen (mit Provision, Gewerbesteuer, Notarkosten und Grundbucheintrag).

Die Bogner-Villa kann sich sehen lassen: Auf 566 Quadratmetern finden sich zehn Zimmer, eine offene Galerie, ein großes Wohnzimmer mit Kamin sowie Panoramablick in den über 1000 Quadratmeter großen Garten. Außerdem: Dachterrasse, Luxusbad, begehbare Ankleide und Fitnessbereich samt Sauna.

Der Bogenhausener Herzogpark: eine Gegend mit Geschichte und ziemlich teuer

Der Herzogpark gehört zu einer der teuersten und exklusivsten Wohngegenden in ganz Deutschland. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war aus der nahezu undurchdringlichen Auenlandschaft mit vielen Wassertümpeln durch die Isar-Regulierung trockenes Land entstanden. Der Besitzer: Herzog Maximilian III. Joseph von Bayern, der als Namensgeber mit dem Gebiet verbunden bleibt.

Karl Theodor, der Sohn des Herzogs, verkaufte 1900 das Gebiet und es entstand ein Villenviertel. In den 1920ern und 30ern erlebte die Siedlung ihren Höhepunkt durch den Zuzug von zahlreichen Wissenschaftlern, Unternehmern und Künstlern. Wohl am bekanntesten: die Familie von Thomas Mann. 2020 wechselte die Thomas-Mann-Villa für mehr als 30 Millionen den Besitzer – nur ein bisschen teurer als die Bogner-Villa. Laut der Online-Immobilien-Seite Homeday.de liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Häuser in Herzogpark derzeit bei 14.100 Euro. Häuser mit großer Ausstattung, wie die von Willy Bogner, dürften da noch drüber liegen.

Besonderes Detail auf der Terrasse: Holz-Skier erinnern an Bogners Vater

An der Außenwand der Gartenterrasse findet sich ein erinnerungsträchtiges Detail. Auch auf den Bildern auf der Seite des Maklerbüros erkennbar: Zwei gekreuzte Holz-Skier, die die Hauswand zieren. Als Willy Bogner junior noch in der Villa lebte, hatte er das Paar Skier als Erinnerung an seinen Vater Willy Bogner senior aufgehängt. Die beiden eint die Liebe zum Wintersport – auch der Vater war talentierter Skifahrer. Willy Bogner senior hatte in der Münchner Innenstadt einen Verkaufsladen mit Skiern aus Norwegen.

Neben den Skibrettern hängte Willy Bogner ein Surfbrett aus Holz. Das selbst geschnitzte Surfbrett schenkten ihm Freunde in Brasilien – die Heimat seiner verstorbenen Frau Sônia. Bogner lebt mittlerweile nicht mehr in der Luxus-Villa in Bogenhausen – er hat sich zusammen mit seiner 36-jährigen Tochter Florina in ein Bauernhaus am Tegernsee zurückgezogen. Das Haus im Herzogpark dürfte aber wohl immer einen großen emotionalen Wert für ihn haben. Daran erinnern das Surfbrett und die Skier.

