Protest gegen Lindemann-Konzert in München: „Für Menschen extrem schwierig, Idole zu hinterfragen“

Drucken Teilen

Teilnehmerinnen der Kundgebung am Montagabend. © Markus Götzfried

Till Lindemann spielte am Montagabend vor ausverkauftem Haus im Münchner Zenith. Vorab regte sich in der Innenstadt Protest.

München – Normalerweise finden die Demonstrationen der feministischen Initiative Slutwalk München im Sommer statt. Dann ziehen die Teilnehmer bei hohen Temperaturen spärlich bekleidet in BHs oder transparenten Oberteilen durch die Münchner Innenstadt, um gegen Sexismus zu protestieren. Für eine derartige Aktion war es am Montagabend (18. Dezember) am Odeonsplatz jedoch viel zu kalt. Die Organisatorinnen von Slutwalk versammelten sich dort mit etwa 50 weiteren Menschen und protestierten unter dem Motto „Keine Show für Täter“. Diese Worte richteten sich gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann.

Der umstrittene Musiker spielte am Abend ein ausverkauftes Solo-Konzert im Zenith. Für die Demonstrantinnen am Odeonsplatz ein Skandal: Im Mai 2023 hatten nämlich die Nordirin Shelby Lynn und weitere Frauen Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Er soll junge Frauen im Backstage-Bereich von Rammstein-Konzerten unter Drogen gesetzt haben. Shelby Lynn berichtete, Lindemann hätte sie dazu gedrängt, mit ihm zu schlafen, und sei aggressiv geworden, als sie klarstellte, dass dies für sie nicht infrage komme. Am nächsten Morgen sei sie mit Hämatomen am ganzen Körper und ohne Erinnerungen an den weiteren Abend aufgewacht.

Protest gegen Lindemann-Konzert in München: Teilnehmerin erhebt in Rede Vorwürfe

Die von der Staatsanwaltschaft Berlin im Juni eingeleiteten Ermittlungen gegen Lindemann wurden mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Für Slutwalk München ist das aber kein Unschuldsbeweis. Sie solidarisieren sich mit den mutmaßlichen Opfern.

„Die erste Reaktion der deutschen Gesellschaft ist in solchen Fällen immer Victim Blaming“, erklärte Sophie, eine der Organisatorinnen der Demo, in ihrer Rede. Im Netz gebe es Drohungen und Häme gegen die Frauen. Dies sei eine Folge des Patriarchats, wobei Frauen schnell vorverurteilt und Männer eher in Schutz genommen würden. „Für die Menschen ist es extrem schwer, ihre Idole zu hinterfragen“, erklärte sie mit Blick auf Lindemann. (Sophia Belliveau)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.