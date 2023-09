Rund um IAA-Eröffnung in München: Aktivisten legen Feuer – kurz darauf folgt weitere Aktion

Von: Lucas Sauter Orengo

Rund um die Eröffnung der IAA in München kam es zu ersten Protesten von Klima-Aktivisten. Während der Ausstellungszeit wird vermehrt mit Aktionen gerechnet.

München - Rund um die Eröffnung der IAA kam es am Dienstag, 5. September, zu ersten Protesten von Klima-Aktivisten. Die Gruppen „Attac“ und „Extinction Rebellion“, bekannt für ihre Kritik an der IAA, haben am Dienstag nahezu zeitgleich am Messegelände ihre Protestaktionen durchgeführt. Attac inszenierte etwa 150 Meter vom Haupteingang entfernt eine Demonstration. Sie zündeten ein etwa eineinhalb Meter großes 1,5-Grad-Symbol an, um auf die klimafeindlichen Folgen des Autoverkehrs aufmerksam zu machen.

Zwei maskierte Aktivisten stellten dabei Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die deutschen Autokonzerne dar und setzten ein 1,5-Grad-Symbol in Flammen. Dabei hielten sie ein Plakat mit der Aufschrift „Dont burn our Future: Verkehrswende jetzt.“

Klima-Aktivisten hielten zur Eröffnung der IAA in München mehrere Proteste ab. © Uwe Lein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Kurz darauf und nur wenige Schritte entfernt, startete Extinction Rebellion eine weitere Protestaktion. Diese fand direkt vor dem Haupteingang der Messe statt und war im Gegensatz zur Aktion von Attac nicht angemeldet. Sieben Aktivisten kletterten in eines der großen Wasserbecken und ließen schwarzen Rauch aufsteigen. Die Aktivisten, teilweise mit schwarzer Farbe beschmiert, forderten auf ihren Plakaten verschiedene Maßnahmen. Sie riefen dazu auf, die IAA zu blockieren. Zudem äußerten sie Kritik an Praktiken wie dem Abbau von Lithium und dem Einsatz von schweren SUVs.

Es wird erwartet, dass die Proteste gegen Ende der Woche noch zunehmen. Die Messe wurde am Dienstag offiziell eröffnet und soll bis Sonntag andauern.

