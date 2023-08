Proteste an Münchner Staatskanzlei - etwa 20 Aktivisten aktuell vor Ort

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

An der Staatskanzlei in München findet derzeit eine Protest-Aktion von Greenpeace-Aktivisten statt. (Symbolbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

In München findet derzeit eine Protest-Aktion von Greenpeace statt. Die Aktivisten befinden sich an der Staatskanzlei.

München - An der Münchner Staatskanzlei läuft derzeit eine größere Protestaktion von Greenpeace-Aktivisten. Wie die Polizei München gegenüber tz.de erklärt, sind seit ca. sechs Uhr früh etwa 20 Aktivisten am Gelände, die Aktionen finden demnach auf der Rückseite der Staatskanzlei statt. Wie es heißt, hätten die Aktivisten sechs Fahnenmasten in Windräder verkleidet. Sinnbildlich hätte man am oberen Bereich der Masten Turbinen hochgezogen.

Protest-Aktion an Münchner Staatskanzlei - 20 Aktivisten vor Ort

Des Weiteren würde aktuell ein großes Banner quer über der Staatskanzlei aufgehängt werden. Wie die Polizei weiter erklärt, distanzieren sich die Greenpeace-Aktivisten von der Letzten-Generation, die Aktion habe nichts mit der Gruppierung zu tun, im umliegenden Bereich käme es außerdem zu keinen Blockaden, die Lage sei ruhig. Die Polizei ist mit Einsatzkräften vor Ort.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)