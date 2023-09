Klima-Aktivisten bei der IAA: „Gehzeug“-Demo teilweise aufgehalten – Beschädigung von Autos in der Maxvorstadt

Von: Adriano D'Adamo

Am Donnerstag fanden Klima-Proteste und andere Aktionen im Rahmen der IAA statt. Unter anderem wurden auch Fahrzeuge beschädigt.

München – Rund um die IAA kam es am Donnerstag (7. September) gleich zu mehreren Klima-Protesten. Es wurden zwölf Personen in Gewahrsam genommen und weitere kontrolliert. Auch die „Geschwister for Future“ demonstrieren aus dem sogenannten „Verkehrswendecamp“ in München heraus.

Klima-Aktion im „Verkehrswendecamp“: Polizei verhinderte den geplanten Ablauf

Eine geplante Aktion der „Geschwister for Future“ konnte am Donnerstag nicht wie geplant beginnen. Grund dafür war die Polizei, die Transporter der Aktivisten daran hinderten, das „Verkehrswendecamp“ im Luitpoldpark zu verlassen. Einzelne Mitglieder konnten sich gegen 16 Uhr mit Banner und Trommeln auf den Weg machen. Die geplante Route der Aktivisten umfasste unter anderem die Nordendstraße und den Karolinenplatz.

Ein Aktivist der „Geschwister for Future“ mit seinem sogenannten Gehzeug. © Geschwister for Future

Die Polizei wertete die Aktion teilweise als Versammlung. Polizisten begleiteten die Aktivisten, stoppten sie und konfiszierten auch ihr sogenanntes Gehzeug beziehungsweise Holzgestell. Die Versammlung war laut Polizeiangaben gegen 19.20 Uhr zu Ende und umfasste etwa 20 Aktivisten.

Kontrollen und Gewahrsam: Sachbeschädigung an Autos

Weiterhin kam es am Donnerstag zu zwei Blockadeaktionen. Die Polizei nahm im Zuge der Aktion acht Männer und vier Frauen in Gewahrsam. In zwei Fällen wurde durch das zuständige Gericht eine Entlassung angeordnet. In acht Fällen wurde der Gewahrsam bis Freitag (8. September) und in zwei weiteren Fällen bis Dienstag (12. September) bestätigt. Fünf der zehn Personen haben ihren Wohnsitz in Bayern. Zwei in Berlin, eine im Saarland und eine in Thüringen, wie die Polizei erklärte. Der Wohnsitz einer der Personen ist noch unbekannt.

Gegen 17.30 Uhr am Donnerstag wurden etwa 15 Personen im Umfeld des Odeonsplatzes von der Polizei kontrolliert. Laut Polizeiangaben führten die durchsuchten Personen Kundgebungsmittel, eine Kette, einen Kanister mit dunkler Flüssigkeit und Klebstoff mit sich. Zwei der 15 Personen wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Die anderen Personen wurden wieder entlassen. Eine Frau leistete bei der Kontrolle Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten, weswegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Ein Mann mit Wohnsitz in Nürnberg führte mehrere Tuben Klebstoff mit sich. Die mitgeführten Gegenstände wurden teilweise zur Gefahrenabwehr sichergestellt, teilte die Polizei mit. Beide Personen wurden im Verlauf des Tages entlassen.

Wie die Polizei weiterhin erklärte, wurden in der Nacht auf Freitag im Stadtteil Maxvorstadt aus mehreren Autoreifen die Luft abgelassen. An den Autos wurden Flugblätter bezüglich Umweltschutz angebracht. Die Münchner Kriminalpolizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen ein.

