Protestwelle der Letzten Generation: Das rät die Polizei den Bürgern in München

Von: Nadja Hoffmann

Prominentes Gesicht: „Klima-Shakira“ Anja Windl nimmt an den Protesten in Regensburg teil. Kommt sie nach München? © JONAS GEHRING

Am Donnerstag geht es los. Ab dann wollen Klima-Kleber die Landeshauptstadt zu ihrer Protesthochburg machen. Die Polizei hat eine Appell für Autofahrer. Und legt mit einer Bitte nach.

Die Aktivisten der Letzten Generation lassen Worten Taten folgen: Wie angekündigt, gab es am Dienstag eine große Aktion in Regensburg, bei der die Zufahrten zum dortigen BMW-Werk blockiert wurden. Wie sinnvoll das ausgerechnet in den Werksferien des Autoherstellers ist, müssen die Klima-Kleber selbst wissen. Auf den Asphalt geschickt haben sie jedenfalls zwei ihrer prominentesten Gesichter: Sprecherin Carla Hinrichs und die als „Klima-Shakira“ bekannt gewordene Blondine Anja Windl. Ob die beiden morgen auch in München auf die Straße gehen, wird sich zeigen. Klar ist: Die Polizei nimmt die Ankündigung, die Landeshauptstadt ab Donnerstag zur Klima-Protesthochburg zu machen, ernst und bereitet sich auf einen arbeitsreichen Tag vor.

„Es wird mit Versammlungen und anderweitigen Aktionen im gesamten Stadtgebiet gerechnet, die genauen Örtlichkeiten sind nicht bekannt“, heißt es aus dem Präsidium. Sprecher Andreas Franken will nicht zu viel Einblick in die Taktik geben. Nur so viel: Es werden Einsatzkräfte bereitstehen, um einzugreifen. Und: Die Aktivisten sollen strikt daran gehindert werden, sich überhaupt irgendwo festbappen zu können.

Betroffene sollen trotz großer Hitze cool bleiben

Wo protestiert wird, geben die Klima-Kleber nicht preis. In der Vergangenheit haben sie sich gern auf die Straßen rund um den Stachus gesetzt oder Hinweistafeln an den Autobahnen blockiert. Mehrfach waren auch Ausfahren vom Ring betroffen. Münchens Hauptverkehrsader ganz lahm zu legen, hat sich aber bislang keiner getraut. In der Zeit vor Weihnachten, als München schon einmal eine Vielzahl von Aktionen miterleben musste, wanderte die Akitivsten nach Stadelheim. Dort wurden sie auf richterliche Anordnung weggesperrt, weil sie die Wiederholung ihrer Straftaten angekündigt haben. Wird bei der jetzigen Protestwelle ähnlich hart durchgegriffen? „Wir stehen in engem Austausch mit dem Innenministerium“, erklärt Franken. Präventiv-Maßnahmen schließt er nicht aus. Grundsätzlich sollte jeder mit Stau rechnen. „Das Polizeipräsidium München rät dazu, möglichst auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen und besonders den Innenstadtbereich mit Kraftfahrzeugen zu meiden.“ Zweite Bitte der Ordnungshüter: Trotz hoher Temperaturen cool bleiben, wenn man von Folgen einer Klima-Aktion betroffen ist.