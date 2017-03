Mutmaßliche Syrien-Kämpfer vor Gericht

Zwei Angeklagte müssen sich vor dem Oberlandesgericht München verantworten. Die Männer sollen in ihrer Heimat für eine islamistisch terroristische Vereinigung gekämpft haben.

München - Vor dem Oberlandesgericht München beginnt am Donnerstag (10 Uhr) ein Terrorprozess gegen zwei Syrer. Die beiden Angeklagten sollen im Bürgerkrieg in ihrer Heimat für die islamistische terroristische Vereinigung Ahrar al-Scham gekämpft haben. Sie müssen sich wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten.

Der Generalbundesanwalt wirft dem 22 Jahre alten Azad R. und dem 24 Jahre alten Kamel T.H.J. vor, von August 2013 bis April 2014 im Gebiet um Aleppo gegen andere Rebellen sowie syrisches Militär gekämpft zu haben.

Nachdem Azad R. im April 2014 bei einem Gefecht schwer verletzt wurde, reiste er zur medizinischen Versorgung, begleitet von seinem Mitkämpfer, in die Türkei und im Juni 2015 nach Deutschland. Zumindest Kamel T.H.J. hielt laut Anklage Verbindung zur Rebellengruppe Ahrar al-Scham und wollte nach Syrien zurückkehren.





dpa