Prügel-Vorwürfe gegen Jérôme Boateng: Ex-Bayern-Star soll Freundin geschlagen haben ‒ Urteil gefallen

Von: Andreas Thieme

Teilen

Der Fußball-Profi und ehemalige Nationalspieler Jerome Boateng steht im Gerichtssaal. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Nach der Schlammschlacht um seine Kinder am zweiten Verhandlungstag geht der Strafprozess um Jérôme Boateng (34) ist ein Urteil gefallen. Der Fußball-Star soll seine Freundin verprügelt haben, ihm droht eine millionenschwere Geldstrafe und Bewährung.

Update, 19.02 Uhr: Das Landgericht München I hat Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng am Mittwoch in seinem Berufungsprozess wegen Körperverletzung verurteilt. Es verhängte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 10.000 Euro. In Summe also eine Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro und damit um 600.000 Euro niedriger als im Urteil vom Amtsgericht. Die Revision hat sich für Boateng also dicke gelohnt.

Ursprünglicher Artikel: München - Jérôme Boateng steckt in der Klemme. Der Ex-Profi des FC Bayern München muss heute auch einen dritten Verhandlungstag am Landgericht über sich ergehen lassen. Seine frühere Lebensgefährtin beschuldigt den Fußball-Star, sie im Karibik-Urlaub 2018 mit der Faust geschlagen zu haben. In München kam es zur Schlammschlacht vor Gericht.

Zuletzt stritt das Paar öffentlich um die gemeinsamen Zwillinge (heute 10 Jahre alt), die seit 2015 bei Jérôme Boateng leben. Er kickt aktuell bei Olympique Lyon in Frankreich, spielt sportlich aber so gut wie keine Rolle mehr bei dem Erstliga-Verein. Stattdessen hat Boateng nun öffentliche Auftritt vor Gericht in München - und steht hier heftig unter Druck.

Jérôme Boateng in München vor Gericht: Ex-Bayern-Star noch seine Freundin verprügelt haben

Denn nach den schweren Anschuldigungen seiner früheren Lebensgefährtin, von deren Verletzungen auch öffentlich Fotos gezeigt wurden, geht es heute mit Dauerbeschuss gegen Boateng weiter - er steht er in der Defensive, zumal die Frauen wohl auch untereinander über körperliche Attacken des Fußball-Stars gesprochen hatte. Heute sollen vor Gericht nun entsprechende Nachrichten veröffentlich werden, die die These der früheren Lebensgefährtin stützen, die sagt: „Körperliche Übergriffe durch Jérôme war ich gewohnt.“ Angeblich sollen auch andere seiner Lebensgefährtinnen geschlagen worden sein.

Diesen Hinweisen will das Gericht nun am dritten Verhandlungstag ganz genau nachgehen. Im Verfahren hatte sich Richter Andreas Forstner bislang freundlich und verständnisvoll, aber auch sehr akribisch gezeigt. Gegenüber Boateng machte der Vorsitzende auch klar: Dessen Strafe können auch wesentlich höher ausgehen als im ersten Prozess vergangenes Jahr am Amtsgericht. Damals war Boateng zu 1,8 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt worden. Einer Verständigung, die das Verfahren abkürzen sollte, lehnte der Weltmeister von 2014 kategorisch ab - er könne auch ein anteiliges Eingeständnis der angeklagten Taten „nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.“