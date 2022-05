Putin-Tochter soll geheime Beziehung mit früherem Chef des Münchner Staatsballetts haben

Von: Momir Takac

Teilen

Der frühere Chef des Münchner Staatsballetts soll eine sehr prominente Partnerin haben. Geleakten Daten zufolge könnte Zelensky mit Putins Tochter Tichonowa liiert sein.

München - Als Europa noch ein friedlicher Kontinent war, war die bayerische Landeshauptstadt auch für russische Stars aus der Kultur ein attraktiver Anlaufpunkt. Doch mit der Eskalation des Ukraine-Konflikts änderte sich die Lage schlagartig.

So musste etwa der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker seinen Hut nehmen. Waleri Gergijew hatte sich nicht von Putins Einmarsch in die Ukraine distanzieren wollen, woraufhin er Anfang März von Oberbürgermeister Dieter Reiter entlassen wurde.

Der Spiegel berichtet: Ex-Chef von Münchner Staatsballett soll mit Putin-Tochter liiert sein

Zu dieser Zeit war ein weiterer russischer Star in München tätig: Igor Zelensky. Der 52-Jährige gilt als einer der besten Balletttänzer Russlands und leitete seit 2016 das Münchner Staatsballett. Anfang April kündigte der Starchoreograf plötzlich - lediglich mit Hinweis auf „private Familienangelegenheiten“.

Auch Zelensky distanzierte sich nicht öffentlich von Putin. Und jetzt heißt es: Er soll mit Wladimir Putins jüngerer Tochter Katerina Tichonowa angeblich liiert gewesen sein und mit ihr ein Kind haben. Das berichtet Der Spiegel und beruft sich dabei auf „eine Reihe von Unterlagen“, die dem Nachrichtenmagazin und der russischen Enthüllungsplattform IStories vorliegen. Ob die Gerüchte stimmen, ist unklar. Sowohl Zelensky als auch Tichonowa ließen Anfragen des Spiegel unbeantwortet.

Über die mutmaßliche Beziehung ist nichts bekannt, schließlich schirmt Putin seine Töchter sorgsam vor der Öffentlichkeit ab. Doch interne Dokumente aus Moskau wie Flugpassagierdaten, Passkopien und E-Mails von Tichonowa sollen den Verdacht erhärten, dass Zelensky mit Tichonowa reiste und auch zusammen war.

Geleakte Flugpassagierdaten sollen Nähe von Zelensky zu Putin-Tochter Tichonowa dokumentieren

Laut Spiegel und IStories soll auch angeblich ein Personenschützer Tichonowas jeweils zwei Hin- und Rückflüge für die Verbindung München-Moskau gebucht haben. Ein Flug ging wohl am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Ebenfalls auf der Passagierliste soll angeblich Zelensky gewesen sein.

Die Investigativ-Medien wollen zudem mit einem Balletttänzer gesprochen haben, der Selensky bei Auftritten in Deutschland erlebte. Dieser soll gesagt haben, dass „Zelensky ja auch mal was mit Putins Tochter gehabt haben soll“. Das Gerücht will er erstmals in Moskau aufgeschnappt haben.

Der Tänzer soll auch von „Beziehungen“ Zelenskys gesprochen haben. Als Beispiel nannte er, dass trotz starker Konkurrenz ausgerechnet Zelensky eine Anstellung am Stanislawski- und Nemirowitsch-Dantschenko-Musiktheater erhielt. Daraufhin soll unter den Tänzerinnen und Tänzern getuschelt worden sein.

Tichonowa und Zelensky sollen mindestens einmal mit ihrer geheimen Tochter geflogen sein

Als Zelensky 2016 am Münchner Staatsballett anheuerte, soll sich die heute 35-jährige Tichonowa von ihrem damaligen Ehemann und Oligarchensohn Kirill Schamalow getrennt haben. In der Folge soll Putins Tochter laut den geleakten Dokumenten Dutzende Male von Moskau nach München geflogen sein.

Zelensky und Tichonowa sind angeblich auch in mindestens einem Fall mit ihrer mutmaßlichen Tochter geflogen. In den Spiegel-Dokumenten soll sich eine Passkopie des Mädchens befinden. Darauf soll Igorewna als zweiter Name eingetragen sein, was auf Igor als Name ihres Vaters hindeutet. (mt)