Getreten, geschlagen und mit Messer bedroht: Jugendgruppe quält zwei Mädchen in München

Von: Nina Bautz

Ein Video zeigt die Schläge gegen eines der Mädchen. © Instagram Münchner Gesindel

Schon wieder kursieren Videos von Jugendgewalt in München im Internet. Die Polizei klärte über den Fall auf, der sich bereits Mitte Juni in Bogenhausen ereignete.

München – Diese Bilder im Internet sind kaum zu ertragen. Ein Mädchen wird gedemütigt, bedroht, immer wieder geschlagen und getreten. Sie erinnern an den Vorfall vor wenigen Tagen im Westend, bei dem eine Mädchengang eine Zwölfjährige quälte. Nun schockiert ein neuer Fall von Jugendgewalt die Stadt.

Jugendliche geht auf Mädchen in München los: Opfer sind 15 und 12 Jahre alt

Diesmal ging die widerliche Tat von einer Gruppe von fünf Jugendlichen aus (vier Jungs, ein Mädchen, alle zwischen 14 und 17 Jahre alt). Die Täter passten bereits am 12. Juni gegen 17 Uhr eine 15-Jährige am Rosenkavalierplatz in Bogenhausen ab und forderten einen zweistelligen Geldbetrag, den sie einem Mädchen aus der Gruppe angeblich schuldete. Als sie sich geweigert habe, das Geld herauszugeben, sei sie geschlagen und getreten worden. Das berichtet die Polizei. Außerdem hätten die Jugendlichen dem Mädchen teure Kopfhörer weggenommen.

Die Tortur ging weiter: Die Gruppe ging mit dem verängstigten Mädchen zum Park beim Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium, wo eine Freundin (12) des Opfers hinzukam. Auch sie wurde laut Polizei geschlagen und getreten. Die Täter forderten tausend Euro von dem Kind. Dann bedrohten sie beide Mädchen mit einem Messer.

Zwei der Täter bereits in U-Haft

Im Anschluss sollte es zum Arabellapark weitergehen. Die Mädchen konnten einen günstigen Moment nutzen und fliehen. Beide wurden leicht verletzt, die seelischen Narben des insgesamt etwa dreistündigen Martyriums aber sind wohl noch längst nicht verheilt. Noch am selben Abend informierten die Mädchen ihre Eltern und diese wiederum die Polizei. Alle fünf Tatverdächtigen konnten ermittelt werden. Ein 17-jähriger Arbeitssuchender, der bereits zwei ähnliche Delikte verantwortet, und eine ebenfalls polizeibekannte 14-Jährige aus der Gruppe befinden sich nach dem Vorfall laut Polizei in Untersuchungshaft.

Ein Foto in einem Video zeigt einen angeblichen Täter. © Instagram Münchner Gesindel

Internet-Videos helfen Polizei bei Ermittlungen

Jemand aus der Gruppe hatte die Tat gefilmt. Das Video wurde hochgeladen, verschiedene Versionen kursieren im Internet. Auf der Instagram-Seite der Internet-Blogger Münchner Gesindel werden zwei Jugendliche gezeigt, die angeblich zu den Tätern gehören. Das Internet-Material nutzt die Polizei nun als zusätzliches Beweismittel für die Ermittlungen. In einem der Videos schreibt das angebliche Opfer, sie werde den Vorfall „nie vergessen“. Und: „Ich hoffe, sowas muss niemand anderem passieren.“

