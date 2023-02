Ein Jahr Ukraine-Krieg: Radio Arabella startet „Friedenskette“-Aktion

Von: Lucas Sauter-Orengo

Radio Arabella München hat eine Friedensaktion ins Leben gerufen. © Radio Arabella

Der Krieg in der Ukraine jährt sich zum ersten Mal. Radiosender erinnern jetzt mit symbolischen Aktionen an das Leid - der Münchner Sender Radio Arabella hat gar eine „Friedenskette“ ins Leben gerufen.

München - Der 24. Februar ist seit dem Jahr 2022 kein Tag mehr wie jeder andere. Es ist der Tag, an dem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Ein Jahr später, am 24. Februar 2023, jährt sich der Krieg zum ersten Mal. Viele Radiosender haben daher symbolische Aktionen geplant, um an die Menschen und den Krieg zu denken. Der Münchner Radiosender Radio Arabella hat jetzt eine Aktion ins Leben gerufen, die bis nach Österreich und in die Schweiz Gehör findet. Anfang der Woche entstand bei Radio Arabella München die Idee, möglichst viele dieser Aktionen miteinander zu verbinden – eine „Friedenskette der Radio-Morningshows“ unter dem Hashtag #radioforpeace.

Über einen Facebook-Post schreibt der Sender: „Am 24.02. wollen wir ein Zeichen für den Frieden setzen - mit einer Friedenskette durch ganz Deutschland. Unter dem Hashtag #radioforpeace nominieren wir 95.5 Charivari - Münchens Hitradio, Radio TOP FM und HIT RADIO FFH hier mitzumachen: Spielt auch einen Friedenssong und nominiert drei weitere Morningshows“. Die Aktion hat Erfolg: Mittlerweile ist die „Friedenskette“ auch in Österreich und der Schweiz angekommen.