Radl-Tiefgarage unter dem Marienhof: Stadtrat stimmt Studie zu - Probleme bei Bau und Planung befürchtet

Von: Sascha Karowski

Eine Radltiefgarage ähnlich dieser in Utrecht, „Stationpleinstalling“, könnte am Marienhof in München entstehen. © Robin Van Lonkhuijsen

Die Stadt wird prüfen, ob sich ein unterirdisches Fahrradparkhaus unter dem Marienhof realisieren lässt. Das hat der Stadtrat entschieden.

München - Die Radl-Tiefgarage unter dem Marienhof wird mittels Machbarkeitsstudie untersucht. Das hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats am Mittwoch beschlossen. Wie berichtet hatte, hat die Deutsche Bahn bereits ein Areal ausgemacht, in der ein unterirdisches Fahrradparkhaus situiert werden könnte. Außerhalb des Bauwerks für die zweite Stammstrecke stehe im Kreuzungsbereich Diener- und Landschaftstraße ein Erdkörper mit etwa 660 Quadratmetern zur Verfügung.

Radl-Tiefgarage unter dem Marienhof: Stadt hat Bedarf für 230 zusätzliche Fahrrad-Stellplätze ermittelt

Zuvor hatte die Stadt mittels eines Gutachtens in Erfahrung gebracht, dass am Marienhof jeweils rund 260 Kurzzeitparkmöglichkeiten und 260 Dauerparkmöglichkeiten für Fahrräder benötigt werden. Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von rund 230 Stellplätzen, da es oberirdisch bereits Abstellanlagen gibt. Grundsätzlich denkbar sei nun sowohl ein eigenständiges Bauwerk, das über einen Zugang auf Tiefebene verfügt, als auch ein automatisches System, das von der Oberfläche aus bedient wird.

„Gerade in der Innenstadt sind Fahrradstellplätze rar gesät“, sagt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne). Die Folge sei, dass die Räder kreuz und quer abgestellt werden müssten. „Das sieht nicht nur unordentlich aus, es ist vor allem sehr unkomfortabel für die Radler. Eine Fahrradtiefgarage böte nicht nur mehr Platz, dort könnten auch die teureren E-Bikes sicher und im Trockenen abgestellt werden.“

Radl-Tiefgarage unter dem Marienhof: Planungen sind kompliziert - unter anderem wegen zweiter Stammstrecke

Mit dem Beschluss nehme sich die Stadt eines komplizierten Themas an, ergänzt Mobilitätsreferent Georg Dunkel. Denn die Planung und der Bau einer unterirdischen Fahrradabstellanlage am Marienhof seien komplex – unter anderem aufgrund der zu beachtenden Wechselwirkungen zur Baustelle der zweiten Stammstrecke, der Spartenlage und vorhandenen archäologischen Bodendenkmälern in diesem Bereich.

