Radler-Ansturm auf Münchner Kulthütte - Hüttenwirt: „Die E-Biker werden immer jünger“

Von: Andreas Beez

Kaum mehr ein Radl-Parkplatz frei: Am Karwendelhaus herrschte im Traumherbst oft Hochbetrieb. © Andreas Beez

Der Traum-Herbst sorgt für einen Radler-Ansturm in den Münchner Hausbergen, darunter immer mehr junge E-Biker. Das berichtet der Wirt des Karwendelhauses des MTV München.

Nach einer vielerorts recht durchwachsenen Sommersaison herrschte in den Münchner Hausbergen im Herbst volle Hütte - Traumwetter bescherte den Hüttenwirten ein gutes Geschäft und den Gästen jede Menge Glücksgefühle. Auch im Karwendelhaus ging‘s phasenweise zu wie im Taubenschlag. Die Kulthütte am Ende des Karwendeltals bei Scharnitz, die der Alpenvereinssektion MTV München gehört, lockt traditionell viele Radler an. An den letzten Wochenenden tummelten sich teilweise so viele Biker auf der Aussichtsterrasse, das kaum mehr ein Abstellplatz für Radl frei war. „Der Andrang war das krasse Gegenteil zur Vorsaison, in der wir hier oben im September drei Wochen lang im Schnee gestanden sind“, erinnert sich der langjährige Hüttenwirt Andreas Ruech.

Hüttenwirt Andreas Ruech: „Viele kennen die E-Bike schon aus der Schule“

Unter den Radlern, die den 17 Kilometer langen Forstweg von Scharnitz heraufkurbeln und dabei knapp 900 Höhenmeter überwinden, befinden sich immer mehr E-Biker. „Auffällig ist, dass immer mehr junge Leute mit E-Bikes zu uns heraufkommen, darunter auch viele, die topfit ausschauen“, berichtet der Hüttenwirt. „Viele kennen die E-Bikes inzwischen schon aus der Schule. Dort werden die Kinder zum Teil schon komisch angeschaut, wenn sie ein normales Fahrrad haben.“ Unter seinen Gästen, so Andreas Ruech weiter, seien aber nach wie vor auch viele sogenannte Bio-Biker, wie es neudeutsch heißt - also Radler, die sich ohne Motor das traumhafte Karwendeltal hinaufschinden.

Hochtrieb auf der Karwendelrunde

Traumtag: Bergradler Thomas Buchstaller aus Unterschleißheim genießt die Herbstsonne am Karwendelhaus. © Andreas Beez

Für viele von ihnen ist das Karwendelhaus nicht Endstation, sondern Zwischenstopp. Sie fahren von dort aus weiter über den nur einen Steinwurf entfernten Hochalmsattel und weiter über den kleinen Ahornboden hinunter nach Hinterriß - die sogenannte Karwendelrunde, die über die Vereinsalm weiter ins Obere Isartal zwischen Krün und Mittenwald führt. Diese Tour gehört gerade im Herbst zu den beliebten Klassikern in den Münchner Hausbergen. Sie erfordert allerdings mit über 60 Kilometern eine gute Kondition - und zumindest auf der Teilstrecke zwischen dem Karwendelhaus und dem kleinen Ahornboden auch etwas Fahrkönnen, weil der Weg mitunter grobschottrig und ausgewaschen ist. Auf der Karwendelrunde herrschte in diesem Herbst oft Hochbetrieb.

Fürs Saisonfinale dürfen sich die Bergausflügler auf Traumwetter freuen

Dem Saisonfinale entgegen: Ein Mountainbiker unterwegs im Karwendeltal bei Scharnitz. Am Wochenende dürfte es bei Traumwetter noch mal voll werden. © Thomas Buchstaller

Landschaftlich zählt die Karwendelrunde im Herbst zu den reizvollsten Mountainbiketouren im Alpenraum. Für das Saisonfinale am Wochenende - das Karwendelhaus schließt am Sonntag - rüsten sich Andreas Ruech und sein Team noch mal für einen Gäste-Ansturm. Es kommen auch viele Wanderer zu ihm hinauf, auch wenn der Zustieg aus allen Richtungen einige Stunden dauert. „Für uns geht eine spannende Saison zu Ende“, erzählt Ruech, „am Beginn des Sommers war es oft so kühl, dass kaum Gäste kamen, dann wurde es besser, und der Herbst war natürlich unschlagbar. Jetzt freut sich Ruech auf den letzten großen Kraftakt der Bergsaison. Die Gäste dürfen sich auf Traumtage freuen, die Wetteraussichten fürs Wochenende sind gut, über mittags soll das Thermometer in Scharnitz noch mal über 20 Grad klettern.