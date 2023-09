„Die Chance jetzt nutzen“ - Radweg über Braunauer Brücke: Grüne fordern klares Bekenntnis

Von: Sascha Karowski

Die Braunauer Eisenbahnbrücke soll teils für Fußgänger und Radfahrer umgestaltet werden. © Zeichen & Wunder

Die Grünen wünschen ein Bekenntnis zum Ausbau des Radweges über die Braunauer Brücke. Die Stadt soll daher jetzt der Bahn ein Signal senden. Die Zeit dränge.

München - Die jahrelangen Bemühungen der Stadt um die verkehrliche Nutzung der Braunauer Brücke und der Ausbau dieser Isarquerung zu einer Radroute entlang der Bahnlinie bis zur Theresienhöhe sollen jetzt größeren Nachdruck erhalten. In einem Antrag fordern die Grünen, die Planungen der Deutschen Bahn (DB) zum Regionalzughalt Poccistraße zu nutzen, um möglichst bald einen Stadtratsbeschluss zur Verwirklichung dieser Route herbeizuführen.

Radweg über Braunauer Eisenbahnbrücke: Stadt soll sich bei der Deutschen Bahn für den Ausbau aussprechen

Dazu soll das Mobilitätsreferat eine Vorlage mit einer groben Planung erarbeiten, in der sich die Landeshauptstadt gegenüber der DB grundsätzlich zur Realisierung dieser Radroute bekennt.



Stadtrat Paul Bickelbacher verweist auf den Zeitdruck, der durch die Planungen zum Regionalzughalt Poccistraße entstanden sei: „Wenn München die Braunauer Brücke endlich für den Rad- und Fußverkehr öffnen und die Route weiter bis zur Theresienhöhe führen will, dann muss die Stadt die Chance jetzt nutzen.“ Die Bahn habe bereits gegenüber dem Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt die Bereitschaft signalisiert, die Radroute bei den Planungen zum Regionalzughalt zu berücksichtigen, sofern die Landeshauptstadt den Bau ernsthaft verfolge. „Ohne diese Interessenbekundung droht diese Option vermutlich für lange Zeit zu verfallen.“

Braunauer Eisenbahnbrücke: Grünen-Stadtrat sieht Gelegenheit, den Westpark mit der Isar zu verbinden

Mit der Route böte sich die Gelegenheit, den Westpark mit der Isar zu verbinden, ohne mit dem Autoverkehr in Berührung zu kommen. „Sie ist damit zugleich eine verkehrssichere Verbindung für Kinder und Familien und eine zügige Trasse für Alltagsradler. Die Strecke würde eine Verbindung von der dicht bewohnten Schwanthalerhöhe zur Isar schaffen und den weitläufigen Bereich des Westparks und die Radverbindungen bis an die westliche Stadtgrenze mit der Isar verknüpfen. „Außerdem bekämen der Regionalzughalt Poccistraße als neuer Südbahnhof, die Berufsschule für Erzieher und das neue Volkstheater eine höchst attraktive Anbindung an das Fuß- und Radwegenetz.“



Über die Dreimühlenstraße, die Isartalstraße und den Stadtbach müssten neue Brücken gebaut werden. Die Braunauer Brücke müsste die Stadt von der Bahn erwerben und sie entsprechend umrüsten. Statisch sollte dies kein Problem sein, weil Zufußgehende und Radfahrende doch um einiges leichter sind als Güterzüge“.



Pläne für den Radweg über die Brücke: SPD hatte zuletzt beantragt, die Stadt solle das Bauwerk übernehmen

Politisch scheint längst klar, dass die Stadt das stillgelegte Gleis im nördlichen Teil der Braunauer Brücke für Radverkehr und Fußgänger nutzen will. Die SPD hatte zuletzt beantragt, die Stadt möge das Bauwerk von der Bahn zu übernehmen, um es herrichten zu könnten. Auch die CSU hatte sich bereits in einem Antrag für einen Radweg ausgesprochen.