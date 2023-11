Fall Josef Brunner: Rentner (70) in England festgenommen - So löste die Polizei das Mord-Puzzle

Von: Regina Mittermeier

Staatsanwältin Juliane Grotz und Stephan Beer erklärten das Vorgehen der Ermittler im Fall Brunner. © Sigi Jantz

Der Fall Josef Brunner scheint nach 44 Jahren gelöst - aber wie ist das gelungen? Die Münchner Polizei hat nun Details zur Festnahme verraten.

München – Über vier Jahrzehnte lang wurde nach ihm gesucht: Jetzt sitzt der mutmaßliche Mörder von Josef Brunner (69), der am 2. Januar 1979 tot aufgefunden wurde, in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen Rentner (70) aus England. Das Rätsel um den Silvester-Mord, es scheint endlich gelöst! Am Montag erklärte die Polizei, wie das gelungen ist.

Josef Brunner: 2018 kam nochmal Bewegung in den Fall

„Mordakten werden nicht geschlossen“, sagte Stephan Beer, Chef der Münchner Mordkommission, gestern bei einer Pressekonferenz. Es werde ermittelt, bis die Polizei den Täter fasse - so auch im Fall Brunner. Damals suchte man den Täter mit einem Phantombild und fahndete auch in England. Denn laut Zeugen hatte sich das spätere Opfer unmittelbar vor der Tat mit einem jüngeren Engländer getroffen, so Beer.

Die Akten bleiben offen, bis wir den Täter haben.

Brunner, der in der Werinherstraße in Giesing lebte, hatte oft Umgang mit jungen Männern, bewegte sich offenbar in der Homosexuellen-Szene. Nach der Tat wurden Beweismittel gesichert, auch drei Fingerspuren - eine davon „in Tatort-Nähe“ und daher besonders interessant, so Beer.

Mutmaßliche Mordwaffe: ein Mörserstössel aus Bronze

Mit diesem Phantombild wurde damals nach dem Täter gesucht. © tz

Die Polizei fand Brunner in der Badewanne, fast nackt und übel zugerichtet. Am Tatort wurde ein etwa ein Kilo schwerer und rund 24 Zentimeter langer Mörserstössel aus Bronze gefunden. Damit habe der Täter laut damaligem Obduktionsergebnis Brunner mindestens zehnmal gegen den Kopf geschlagen, so der Chef der Chef der Mordkommission.

Danach durchsuchte er wohl die Wohnung, denn es fehlten rund 1000 D-Mark Bargeld, ein Ring sowie ein Schlüssel zu Brunners Wohnung. Vom Täter fehlte bisher jede Spur - da aber die Akte noch offen war, kam erneut Bewegung in die Sache.

Badewannen-Mord: 2021 ein Treffer in der Datenbank

2018 schaute sich die Polizei den Fall routinemäßig nochmal an. Das Landeskriminalamt ließ Fingerspuren prüfen. Kurios: 2018 gab es dabei noch keinen Treffer - bei einer weiteren Prüfung Ende 2021 dann aber schon. Warum die Abdrücke erst zu diesem Zeitpunkt in der Datenbank erfasst waren, dazu gebe es keine Infos, erklärte Beer.

In diesem Haus in der Werinherstraße in München lebte Josef Brunner. © Jens Hartmann

Die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Haftbefehl, am 22. März habe sich der Rentner an seiner Wohnung widerstandslos festnehmen lassen. Wo genau er lebte, verrät die Polizei nicht. Am 6. April flog er mit zwei deutschen Beamten von einem Londoner Flughafen nach München und wurde tags darauf dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Seitdem sitzt er in U-Haft.

Staatsanwaltschaft München sieht drei Mordmerkmale erfüllt

Denn: Zwei DNA-Spuren (ein Haar und eine Flüssigkeit) auf einem Laken konnten ihm ebenfalls zugeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft sieht drei Mordmerkmale (Habgier, Heimtücke, Ermöglichung einer anderen Straftat) erfüllt.

Da viele Zeugen von früher verstorben sind, werden Spuren in dem anstehenden Prozess wohl eine wichtige Rolle spielen. Ein Termin steht derzeit noch nicht fest.

