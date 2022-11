Happy End nach vermeintlicher Ehekrise? Münchnerin lässt detailreiche eBay-Anzeige verschwinden

Teilen

Das Ende einer großen Liebe? Eine Münchnerin will ihren Ehepartner verschenken. © dpa/ebay

Eine Frau aus München will ihren Ehepartner verschenken und liefert in einer Anzeige die Begründung. Plötzlich ist die Annonce gelöscht.

Update 16. November, 10.15 Uhr: Ob die beiden eine Paartherapie begonnen haben? Die eBay-Anzeige, mit der eine Frau aus dem Münchner Osten offenbar ihren Gatten loswerden wollte, ist inzwischen aus dem Netz verschwunden. „Mann zu verschenken“ - die detailreiche Beschreibung des „nervigen Zeitgenossen“ (siehe Ursprungsmeldung) hatte im Netz für reichlich Belustigung gesorgt. Wenngleich nicht zweifelsfrei ermittelt werden konnte, ob die Anzeige tatsächlich ernst gemeint war.

Frau aus München will ihren Ehemann verschenken: „Ein nerviger Zeitgenosse“

Ursprungsmeldung:

München - So muss sich eine ausgewachsene Ehekrise anfühlen. Eine Münchnerin hat das Zusammenleben mit ihrem Gatten offenbar so satt, dass sie ihn jetzt loswerden möchte. Das zumindest illustriert eine viel beachtete Anzeige auf ebay, die die Nutzerin aus dem Stadtteil Ramersdorf-Perlach dort geschaltet hat.

„Mann zu verschenken“, ist diese überschrieben. Im Beschreibungstext erklärt die Unbekannte ausführlicher, warum sie genug von ihrem Göttergatten hat. Aufgrund „erzieherischer Maßnahmen“ müsse er gehen, erfährt man da. Der Mann lasse die Wäsche in der Maschine und könne auch nicht kochen. Immerhin sei er stubenrein, gehe fünfmal die Woche in die Arbeit und könne gut mit Kindern umgehen. Auch mit dem Hund des Paares gibt es offenbar Probleme; denn der, so die Ramersdorferin, wäre Teil der Schenkung.

Ihr genervtes Ehefazit: „Er ist ein nerviger Zeitgenosse“, für den Rücknahme- oder Garantieansprüche ausgeschlossen sind. Hat hier eine verzweifelte Ehefrau wirklich die Notbremse gezogen, oder handelt es sich um einen dreisten Scherz? Das können auch die Nutzer des Social-Media-Portals reddit nicht zweifelsfrei ermitteln. Dort sorgt der zu verschenkende Ehemann für reichlich vergnügte Reaktionen.

München-Anzeige macht Leser ratlos: „Wieso heiraten Menschen, wenn sie sich nicht leiden können?“

„Jaja, aber nachher beklagt sie sich doch, wenn sich jemand anderes (i.e. eine neue Partnerin für den Ehemann) findet“, scherzt ein User. „Just Ramersdorf things“, sieht ein anderer den Wohnort des Paares als Auslöser der besonderen Dynamik.

Andere Mitleser auf reddit wollen den Vorstoß der Ehefrau nicht einfach so stehen lassen. „Wieso heiraten manche Menschen, wenn sie sich gegenseitig nicht leiden können“, will einer wissen. In einem ausführlichen Kommentar wird es noch tiefgründiger: „Es gibt eine Generation, die aus irgendwelchen Gründen geheiratet hat, die nichts mit Liebe zu tun haben. Zusätzlich ist es manchmal so, dass gewisse Ehepaare erst nach einigen Jahren merken, dass sie sich eigentlich gar nicht leiden können. Aber weil man nach zwei Jahren Beziehung und in der schönen Phase geheiratet hat, ist es dann schon zu spät.“

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.