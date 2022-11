„Niemand fühlt sich zuständig“ – Münchner sendet Hilferuf aus eisiger Wohnung: Thermometer zeigt 14 Grad

Von: Regina Mittermeier

Teilen

All seine Hilferufe liefen ins Leere: Roland Zanottis Heizung ist seit Monaten aus. Er trägt Pisten-Montur, ist aber trotzdem erkältet und kann nicht arbeiten.

München – Roland Zanotti (46) atmet weiße Wölkchen aus – im November normal, aber nicht im Wohnzimmer. Er trägt eine lila-weiße Strickmütze, blaue Steppjacke und grüne Ski-Hose. Das ist seine Pisten-Montur, sagt er. Aber anders kann er sich in seiner eisigen Wohnung an der Rimstinger Straße in Ramersdorf nicht warm halten. Sein Thermometer zeigt fast 14 Grad – seine Heizung ist seit Monaten aus. Die Vermieterin, die Wohnbaugesellschaft Gewofag, wollte Heizungen in dem Haus längst austauschen. Lieferengpässe haben das wohl verzögert – und nicht alle Notheizungen laufen.

Mütze, Steppjacke, Skihose: Roland Zanotti trägt Pisten-Montur, denn bei fast 14 Grad daheim hält er es nicht anders aus. Seine Heizung läuft seit Monaten nicht. © Oliver Bodmer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung vor einem Monat wollte die Gewofag die mobilen externen Heizungen prüfen. Aber offenbar wurden nicht alle getestet – anders kann sich Zanotti sein frostiges Zuhause nicht erklären. Er arbeitet als Lehrer, sitzt aber aktuell erkältet daheim. Er war deswegen beim Arzt. Der habe ihm Bettruhe empfohlen, aber Zanotti kann nicht entspannen. „Ich habe ihm von der Kälte erzählt“, sagt er. Damit ist seine Wohnung freilich der falsche Ort zum Gesundwerden, doch er hat keine Wahl. Alle seine Hilferufe liefen bislang ins Leere.



Nachfrage bei Gewofag - doch niemand hilft ihm

Er habe in den vergangenen Monaten oft bei der Gewofag und auch bei Technikern nachgefragt – aber niemand helfe ihm. „Da fühlt sich niemand zuständig“, so Zanotti. Er seufzt. Eigentlich könne er einiges aushalten, sagt er. Aber nach einem Gespräch mit seinem Nachbarn (89) wusste er: Er muss handeln. Denn der habe ihm erzählt, er liege nur noch eingemummelt im Bett. Da wandte sich Zanotti an unsere Redaktion. „Ich weiß nicht, was ich sonst noch hätte tun sollen.“

Auf Nachfrage entschuldigte sich die Gewofag gestern für die versäumte Prüfung der Heizung. Man werde nun schnell handeln und kostenfreie Alternativen bereitstellen. Roland Zanottis letzte Hoffnung.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!