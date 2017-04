Motorradfahrer (25) kracht in parkendes Auto - schwer verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend in Altperlach schwer verletzt: Er fuhr gegen ein geparktes Auto. Anscheinend hatte er weder einen Führerschein, noch einen Helm auf. Dafür aber ordentlich Promille im Blut.

Ein 25-Jähriger aus München war am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Schneckestraße in Richtung Neubiberger Straße unterwegs. Die Polizei nimmt an, dass er zu schnell um die Kurve fuhr. Dabei passiere es: Der 25-Jährige verlor die Kontrolle über sein Bike und schlitterte erst über den Grünstreifen und krachte dann in ein parkendes Auto. Dabei verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.