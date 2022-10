Hunderte Mieter kalt erwischt: Gewofag-Bewohner warten auf neue Heizung und müssen frieren

Von: Regina Mittermeier

Die Heizung in der Wohnung von Rolf Thorn wärmt nicht richtig – trotz mobiler Heizzentrale vorm Haus. © Oliver Bodmer

In rund 1200 Wohnungen der Gewofag in München soll die Heizung auf Fernwärme umgestellt werden. Durch Lieferengpässe gibt es jedoch Verzögerungen, Mieter müssen frieren.

Wenn er trotz warmer Kleidung wieder komplett durchgefroren ist, wickelt sich Rolf Thorn (74) in seine blaue Wolldecke. Er bibbert bei 19 Grad im Wohnzimmer, weil die Heizung in seiner Wohnung in der Wollanistraße in Ramersdorf nicht läuft. Dabei wollte die vermietende Wohnungsbaugesellschaft Gewofag die alte Heizung längst durch eine neue ersetzen – und einschalten. Aber Lieferengpässe haben das verhindert: Im schlimmsten Fall kann Thorn erst wieder Ende November heizen. Und er fröstelt nicht alleine: Laut Gewofag sind etwa 1200 Wohnungen zwischen der Anzinger, Rosenheimer, Wollani- und Möschenfelderstraße betroffen.

München: Mieter hat bereits Stunden in Warteschleife des Gewofag-Servicetelefons auf Hilfe gewartet

Rolf Thorn ist wütend und fühlt sich im Stich gelassen. Bisher laufen nur drei der neun neuen Heizanlagen in der Siedlung. Wann genau er wieder heizen kann, weiß keiner – nicht einmal die Gewofag. Denn nach dem Einbau müssen Mitarbeiter der Münchner Stadtwerke die neue Heizung noch prüfen – und noch ist unklar, wann die dafür Zeit haben. Der 74-Jährige hat bereits Stunden in der Warteschleife des Gewofag-Servicetelefons auf Hilfe gewartet – aber keine Infos bekommen. „Wenn überhaupt jemand mit mir gesprochen hat, habe ich nur patzige Antworten bekommen.“

München: Dampfnetzanlagen der Siedlung sollen auf Fernwärme umgestellt werden

Im Mai hatte die Gewofag ihn und andere Mieter rund um die Kölblstraße über den Heizungstausch informiert. Die Dampfnetzanlagen der Siedlung sollten aus technischen Gründen auf Fernwärme umgestellt werden. Geplant war eine Lieferung der neuen Anlage für Juli bis August, so eine Sprecherin der Gewofag. Ziel sei es gewesen, dass Mieter pünktlich zum Beginn der Heizperiode aufdrehen können, sagt die Sprecherin weiter. Diese beginnt meist im Oktober.

Wegen der ungemütlichen Fröstel-Temperaturen wickelt sich Rolf Thorn in seine blaue Wolldecke. Seine Heizung wärmt nicht richtig – trotz mobiler Heizzentrale vorm Haus. © Oliver Bodmer

Nicht so in den rund 1200 betroffenen Wohnungen. Die Kälte der letzten Wochen hat Rolf Thorns Wohnung ausgekühlt. Als Zwischenlösung hat die Gewofag vor rund einer Woche eine mobile externe Heizung vor seinem Haus aufgestellt. Damit wärmt die Heizung wieder – zumindest ein bisschen. „Sie läuft auf höchster Stufe, wird aber nur lauwarm“, erzählt Thorn. Das heißt: Erst waren es 16 Grad in seiner Wohnung, jetzt sind es 19. Thorn trägt deswegen weiterhin seinen warmen Pulli und den roten Schal. Er glaubt, die externe Heizung muss zu viele Haushalte wärmen. Anders kann er sich nicht erklären, warum es nicht richtig warm wird.



Keiner weiß, wann die neue Anlage nun kommt

München: Auf Nachfrage will Gewofag die Temperatur der mobilen Heizung prüfen

Zusätzlich hat die Gewofag Mietern einen Heizlüfter angeboten. Auf Nachfrage heißt es dazu von der Gewofag: Die Kosten der Heizlüfter sollen bis zu 50 Prozent erstattet werden. Zudem sollen Mieter, deren Wohnraumtemperatur auf unter 18 Grad gesunken ist, eine Minderung von 20 Prozent auf die Brutto-Monatskaltmiete erhalten. Rolf Thorn glaubt das erst, wenn er es auf der Abrechnung sieht. Zu oft musste er in der Vergangenheit Nebenkosten nachzahlen, obwohl er wenig heizt, erzählt er. Er vertraut der Gewofag nicht und will deshalb keinen Heizlüfter nutzen.



Die Mieter in dem Haus an der Ecke Rosenheimer und Wollanistraße müssen darauf warten, dass die alte Heizung durch eine neue ersetzt wird. © Oliver Bodmer

Immerhin: Auf Nachfrage der tz will die Gewofag nun die Temperatur der mobilen externen Heizung prüfen und, wenn möglich, anheben. So soll es in Rolf Thorns Wohnung endlich warm werden. Regina Mittermeier